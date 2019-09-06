Арахамія розповів про управління фракцією «Слуга народу» в Раді



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Лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія

«Слуга народу» поділена на 15 міні-фракцій, якими керують заступники Арахамії

Лідер фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія розповів, яку структуру має його фракція, і чим він керується при управлінні нею.

Відповідну інформацію Арахамія озвучив в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1».

Арахамія проінформував, що фракція була поділена на 15 міні-фракцій, якими керують його заступники.

«Ви розумієте, що ефективність таких зборів маленька, але коли у тебе 15-17 осіб, і якщо треба прийняти рішення всередині фракції, то вони приймаються в міні-фракціях. Якщо 70% людей «за», 30 – «проти», то ми вирішили, що всі будуть «за», всі приймають позицію більшості. Якщо немає «70/30», то дискусія триває, поки ця група не дійде висновку «70/30». Я вважаю, це демократично і більш або менш ефективно», - розповів Арахамія.

Управляти такою великою групою депутатів політику допомагає книга «Управління великими групами людей».

У «Слузі народу» погодили проведення два рази на місяць зібрань великої кількості депутатів.

За словами Арахамії, з метою посилення відносин, через 2-3 місяці депутатів «Слуги народу» перемішають в групах.