«Червоні папочки» на кожного». Зеленський садить депутатів на короткий поводок конституція

Президент України Володимир Зеленський тримає фракцію «Слуг народу» в узді Фото пресслужби Верховної Ради

Саме «слуги народу», а не опозиційні фракції можуть першими постраждати від скасування недоторканості

В єдиний пленарний день цього тижня нова Верховна Рада проголосувала за зміни до статті 80 Конституції щодо депутатської недоторканості. Для цього було потрібно 300 голосів і їх вистачило з запасом. Зелені кнопки натиснули 373 нардепа – проігнорувала голосування лише «Опозиційна платформа «За житття». Проконтролювати процес приїхав президент Володимир Зеленський, який навчив парламентарів новому слову «індемнітет» і пообіцяв, що депутати і надалі не будуть нести відповідальності за політичні рішення й голосування. «Якщо депутат збиває людину, або кришує видобуток бурштину, або вчиняє будь-який інший кримінальний злочин, він повинен нести відповідальність», – пояснив Зеленський і пригрозив депутатом народним гнівом у разі провалу голосування. По суті, в парламенті зараз і так вистачає голосів на що завгодно, включаючи зняття недоторканості з будь-якого депутата, але в Зе-команді вирішили продемонструвати радикальний підхід до цього питання. Тим більше, що гасла щодо скасування депутатської недоторканості лунають на кожних виборах, проте далі гасел та імітації справа не доходила.

Приводи до суду

Пікантності моменту додало те, що Верховна Рада проголосувала за законопроект авторства колишнього президента Петра Порошенка, про що той не забарився нагадати з трибуни Верховної Ради. Команда Зеленського була змушена піти на такий крок, бо по цьому законопроекту, який скасовує недоторканість з 1 січня 2020 року, вже був позитивний висновок Конституційного суду, куди його направила ще минула Рада. Аби прийняти відміну недоторканості скоріше і витримати процедуру, «зелена» монобільшість навіть провела першу сесію, що складалась з одного пленарного дня, в серпні, а другу почала 3 вересня. Минулого четверга законопроект був прийнятий в першому читанні, а у вівторок – в цілому. Хоча за процедурою треба голосувати за зміни до Конституції тільки на чергових сесіях, про що йдеться в рішенні Конституційного суду від 2016 року.

Такий поспіх і жонглювання юридичними нормами викликали спротив у частини парламенту. Так члени комітету з правової політики не з «Слуги народу» під час розгляду законопроекту на засіданні в понеділок зауважили, що комітет не може збиратись в міжсесійний період. Але ці претензії прогнозовано були проігноровані більшістю і комітет благословив винесення законопроекту до сесійної зали. Після голосування і спікер Дмитро Разумков, і голова фракції Давід Арахамія запевняли, що рішення повністю відповідає діючому законодавству. Хоча Разумков і допустив, що невдоволені відправлять його до Конституційного суду і про такий намір попередньо оголосили в ОПЗЖ.

Якщо таке звернення надійде до КС, то воно буде розглядатись за іншого голови суду – 21 вересня у Наталії Шаптали завершується дев’ятирічний термін суддівських повноважень. Дуже сумнівно, що суд починати свої стосунки з новою владою з визнання неконституційним скасування недоторканості через великий суспільний резонанс навколо цієї теми. Тим більше, що раніше судді дуже обережно ставились до таких гучних тем (того ж скасування люстрації).

Тож з наступного року нардепи стануть «доторканими» і для притягування їх до кримінальної відповідальності та арешту не потрібна буде згода Верховної Ради. Але Рада минулого скликання по зверненню Генпрокуратури вже знімала недоторканість з Олега Царьова, Сергія Клюєва, Сергія Мельничука, Ігоря Мосійчука, Олександра Онищенко, Вадима Новінського, Андрія Артеменка, Олеся Довгого, Максима Полякова, Борислава Розенблата, Михайла Добкіна, Євгена Бакуліна та Надії Савченко. Реально до СІЗО з них потрапила тільки Савченко та й та вже вийшла з-під варти через завершення терміну запобіжного заходу. Справи ж щодо інших, якщо не брати втікачів, «здулись».

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вітає голову комітету з питань молоді і спорту Андрія Кожем'якіна з прийняттям рішення про зняття депутатської недоторканності (фото пресслужба Верховної Ради)

Бий своїх…

В старожилі парламенту – «Батьківщині» – люблять згадувати, що недоторканість свого часу допомагала їм прориватись до лікарні, де утримували Юлію Тимошенко, і взагалі боротись з режимом Януковича. «Нас теж дубасили дубинками, але все ж не так, як інших, – каже колишній адвокат Тимошенко нардеп Сергій Власенко. – Та якби у депутатів не було недоторканості, ті, хто вийшли на Майдан, були б просто заарештовані». Втім «Батьківщина» сьогодні була в загальному тренді і підтримала зняття імунітету з депутатів. Про «Слугу народу» й говорити годі – дружно усім своїм величезним складом.

Але іронія в тому, що саме «слуги», а аж ніяк не опозиційні фракції можуть першими постраждати від скасування недоторканості. Очевидно, і це відкрито визнають в керівництві, що у такої величезної фракції рано чи пізно з’являться «паршиві вівці», які будуть незадоволені якимись внутрішніми моментами або будуть банально перекуплені. І моноліт, який демонструється в перші дні, згодом дасть тріщину.

В своєму недавньому «інтерв’ю» Володимир Зеленський розповідав, що до деяких депутатів від «Слуги народу» вже ходять якісь загадкові люди, які намагаються вирішити через них особисті питання. «Вони знають, що я по телефону казав вже деяким, – пригрозив президент. – Я їм казав відверто: я вас приб’ю. Знайду і приб’ю просто. Це просто ганьба. Тому вони знають моє відношення». Звісно, що Зеленський не нагадує своїм типажем Януковича, який, за чутками, особисто гамселив підлеглих. Але після кадрових призначень Банкова отримала повний контроль над силовиками – Генпрокуратурою та Службою безпеки. І в неформальних розмовах соратники Зеленського й раніше зізнавались, що зняття недоторканості – це один з важелів впливу на потенційних перебіжчиків, бо скелети в шафі можна знайти у кожного.

В зоні особливого потенційного ризику – група приблизно з 70 депутатів, які не входять до якоїсь з груп впливу в «Слузі народу» і потрапили під купол на «зеленій хвилі» за великим рахунком випадково. 130 мажоритарників, яких провела «Слуга», стали величезним сюрпризом для керівництва партії, яке попередньо розраховувало максимум на 70–80. Параноя щодо розповзання фракції призводить до розмов, що за переміщенням та гаджетами деяких парламентарів встановлюється стеження.

Хоча Зеленський запевняє, що нікого не будуть переслідувати за політичні рішення, недавня історія України показує, як політичного опонента можна замазати криміналом. Не за політичні гасла або, скажімо, провокаторські заклики потрапляли за решітку Юлія Тимошенко («злочинний газовий контракт») чи Юрій Луценко («подарував квартиру водію»).

Сьогодні народні обранці раділи, але побачимо, що буде далі (фото пресслужби Верховної ради)

«З популістичним угаром»

Незважаючи на популярність ідеї зробити депутатів «такими, як усі», вистачає й альтернативних думок. Так голова правління громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська нагадує, що Венеційська комісія свого часу зазначала, що в політичній системі з такою вразливою демократією, як в Україні, повне скасування недоторканності може бути небезпечним для функціонування та автономії парламенту.

«Червоні папочки» будуть лежати на кожного для тримання на короткому повідку, – прогнозує Айвазовська. – Краще ж мати зашкварених, але слухняних депутатів, ніж самодостатніх політиків, які дійсно представляють весь народ, а не обслуговують інтереси третіх сторін».

Розчарований ігноруванням застережень «Венеційки» і екс-заступник голови ЦВК Андрій Магера: «Сьогодні Верховна Рада знищила дієві гарантії незалежності парламентаризму в Україні. Народні депутати від «Батьківщини», «Голосу», «Європейської солідарності», які з «популістичним угаром» голосували за повне скасування депутатського імунітету, розчарували. Особливо це небезпечно для держави нестійкої молодої демократії, де конституційна процедура імпічменту залишається вкрай жорсткою і складною, а відтак нереальною для застосування. Для держави, в якій наступним кроком буде підпорядкування президентові керівників всіх силових структур в Україні».

Втім в «Слузі народу» вже пообіцяли внести в Раду наступного пленарного тижня закон про імпічмент президента. А у випадку з депутатською недоторканістю можна зітхнути з полегшенням хоча б тому, що політики позбавились однієї з головних долгограючих тем для спекуляцій.

Павло Вуєць, «Главком»