Арахамія анонсував звільнення Халімона, який потрапив у скандал

Павло Халімон опинився у центрі скандалу, придбавши під час війни будинок на Печерських пагорбах у центрі столиці

Керівник «Слуги народу»: «Якщо народний депутат має пару зайвих мільйонів гривень, то він повинен допомогти своїй країні»

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія відреагував на скандал зі своїм заступником Павлом Халімоном, який купив задешево маєток на Печерську. Про це він написав у Telegram.

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Арахамія зазначив, що якщо народний депутат має пару зайвих мільйонів гривень, то він повинен допомогти своїй країні.

«Це твій обов’язок. Тому, звичайно, етична складова цього вчинку суперечить нашим цінностям і нашому баченню того, чим під час війни має займатися народний депутат. За це Павло Халімон буде звільнений із посади заступника голови нашої фракції», – йдеться в повідомленні.

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Крім того, політик звернувся до правоохоронних органів розпочати розслідування і дати юридичну оцінку цим подіям.

«Якщо було порушено закон – значить за це потрібно понести покарання», – додав він.

Згодом стало відомо, що голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк прийняла відставку Павла Халімона з посади голови Чернігівської організації «Слуги Народу». Виконувача обов’язків голови партосередку буде призначено незабаром відповідно до статуту партії.

Як повідомлялося, заступник керівника голови парламентської фракції «Слуга народу» Павло Халімон опинився у центрі скандалу, придбавши будинок на Печерських пагорбах у центрі столиці. При цьому коштував будинок суттєво нижче його ринкової вартості.

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До слова, Павло Халімон є заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. Він був раніше фінансовим директором ТОВ «Прометей-газ 1». Обіймав посаду директора ТОВ «Агро-хаус». Працював начальником реєстраційної служби Прилуцького міськрайонного управління юстиції у Чернігівській області.