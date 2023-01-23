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Купив задешево маєток на Печерську. «Слуга» Халімон опинився у центрі корупційного скандалу

Ірина Глотова
glavcom.ua
Купив задешево маєток на Печерську. «Слуга» Халімон опинився у центрі корупційного скандалу
Нардеп опинився у центрі скандалу із нерухомістю
фото: www.pravda.com.ua

«Слуга народу» Павло Халімон купив будинок в п'ять-шість разів дешевше за вартість аналогічних маєтків на Печерську

Заступник керівника голови парламентської фракції «Слуга народу» Павло Халімон опинився у центрі скандалу, придбавши будинок на Печерських пагорбах у центрі столиці. При цьому коштував будинок суттєво нижче його ринкової вартості. Таку інформацію поширила Українська  правда

Великий будинок із земельною ділянкою в центрі Києва офіційно було оформлено на іншу особу, проте журналістам вдалося з'ясувати, що Халімон постійно проживає в цьому маєтку.

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За словами журналістів видання, в червні 2022 року власницею будинка стала Анастасія Котеленець. Відповідно до договору купівлі-продажу, будинок разом із земельною ділянкою площею в 10 соток коштував 10 млн 300 тис. грн, із яких вартість будинку становила 6,5 млн грн, а ділянки – 3,8 млн грн. Продавцем виступив архієрей Православної церкви України Олександр Драбинко.

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Проаналізувавши сайти з продажу нерухомості можна зробити висновок, що подібні будинки поблизу Ботанічного саду аналогічної площі коштують суттєво дорожче  – близько 50–60 млн грн.

За таку ціну і сусіди у нардепа відповідні – зірки шоубізнесу, і люди, пов'язані з владою та великими грошима. Приміром, Микола Азаров, Володимир Литвин, а також настоятель Києво-Печерської лаври владика Павло мають тут будинки. 

Проте, як виявилось,  це далеко не єдине майно Котелець. Так, у 2021 році вона придбала 45 земельних ділянок у Чернігівській області загальною площею близько 80 гектарів Ціна купівлі виявилась не мала: наприклад, за одну ділянку площею 2 гектари Анастасія сплатила 29,8 тис. грн, за іншу аналогічної площі – 30 тис. грн. Цікаво, що жодних офіційних даних  про те, ким парцює Котеленець немає, відомо лише що вона закінчила навчання у Міжрегіональній академії управління персоналом (МАУП).

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Нагадаємо, Павло Халімон є заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики також є фінансовим директором ТОВ «Прометей-газ 1». Обіймав посаду директора ТОВ «Агро-хаус». Працював начальником реєстраційної служби Прилуцького міськрайонного управління юстиції у Чернігівській області.

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Теги: нерухомість Микола Азаров скандал Українська правда Володимир Литвин будинок дружина корупція

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