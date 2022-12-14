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Атака дронів на Київщину: деталі від Зеленського (відео)

Наталія Антонюк
glavcom.ua
Атака дронів на Київщину: деталі від Зеленського (відео)
фото: скріншот відео

Попередньо всі 13 дронів-камікадзе збито українськими ППО

Над Київщиною і столицею українська ППО збила 13 ворожих дронів-камікадзе Shahed. Про це повідомив глава держави Володимир Зеленський в соцмережі. 

«Попередньо всі 13 збито нашими українськими ППО. Молодці! Пишаюся. Шановні громадяни, дякуємо ППО і не забуваємо про сирени», – коротко сказав Зеленський.

Внаслідок ранкової атаки РФ на Київ та область в столиці пошкоджено дві адмінбудівлі, а в одному із сіл регіону приватний будинок. Збитий ворожий «Шахед» виявили в одному із районів Київщини. 

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Теги: Володимир Зеленський Київ окупанти відео

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