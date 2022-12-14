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Окупанти атакували Київ та область дронами: фото та відео (оновлено)

Наталія Антонюк
glavcom.ua
Окупанти атакували Київ та область дронами: фото та відео (оновлено)
Унаслідок обстрілу Києва та області у селі Вишневе пошкоджено приватний будинок
фото: Кирило Тимошенко/Facebook

Станом на 09:00 загальна кількість збитих дронів сягнула тринадцяти

Внаслідок ранкової атаки РФ на Київ та область в столиці пошкоджено дві адмінбудівлі, а в одному із сіл регіону приватний будинок. Над Київщиною і столицею українська ППО збила 13 ворожих дронів-камікадзе Shahed.

Київщина

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив: в селищі Вишневе, що на околицях Києва, внаслідок атаки дронами зранку 14 грудня пошкоджено приватний будинок. 

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Збитий ворожий «Шахед» виявили в одному із районів Київщини. Зазначається, що на місці працюють поліцейські. З фото видно, що уламки виявили в полі.

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Київ 

В Києві, як зазначають в КМДА, є влучання уламка в адмінбудівлі – інформація щодо масштабу руйнувань та постраждалих уточнюється.

Згодом начальник КМВА Сергій Попко розповів про наслідки ранкової атаки баражуючих боєприпасів Shahed на столицю: «Київ зазнав дві хвилі атаки ворожих дронів. Завдяки ефективній роботі підрозділів ППО та РЕБ знищено 13 ворожих дронів. Уламки від збитих БПЛА влучили в одну адмінбудівлю та ще чотири житлові будівлі зазнали незначних ушкоджень (Шевченківській район столиці). Люди не постраждали». 

Наголосимо, що повітряна тривога тривала у Києві та області тривала до 09:00. 

ЗСУ повідомили, звідки іранські дрони летіли на Київ. 14 грудня російські окупаційні війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131». Ударні БпЛА летіли із напрямку східного узбережжя Азовського моря. 

Нагадаємо, близько 6 години ранку 14 грудня у Києві прогриміли вибухи. Цю інформацію підтвердив мер столиці Віталій Кличко.

Cекретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов припускає, що найближчим часом не буде легко. Росія буде «скаженіти».

Теги: тривога відео будинок

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