Київщина: поліція показала уламки збитого «Шахеда»

Уламки виявили в полі, на місці працюють поліцейські

Збитий ворожий «Шахед» виявили в одному із районів Київщини. Про це повідомив голова Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов.

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Зазначається, що на місці працюють поліцейські. З фото видно, що уламки виявили в полі.

«Дякуємо силам ППО за відмінну роботу! Прошу усіх під час повітряної тривоги залишатись в укриттях! Подбайте про свою безпеку. Від цього залежить ваше здоров’я та життя», – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, у Київській області в 05:57 була оголошена повітряна тривога. Моніторингові групи повідомляли про активність ворожих безпілотників.

Київська область перебуває під обстрілами, населені пункти атакують дрони-камікадзе. Місцеві Телеграм-канали повідомляють про вибухи в Обухові та Українці.

Також жителі Києва чують звуки вибухів у столиці. Мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибухи у Шевченківському районі.

Кличко також повідомив, що у Київській області та над столицею ППО збили загалом уже 10 дронів-«Шахедів».