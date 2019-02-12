Аваков хоче посилити покарання за порушення виборчого законодавства



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Аваков заявив, що МВС не допустить підкупу виборців

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков підтримує ініціативу посилити покарання за порушення на виборах президента в 2019 році.

Про це Аваков заявив в програмі «Свобода слова« під час відеовключення з Вашингтона.

Міністр зазначив, що депутати Верховної ради будуть розглядати відповідний законопроект на наступному сесійному тижні. Аваков висловив сподівання, що голосування буде успішним.

«Чому у нас прийнято у деяких осіб ризикувати і йти на ці виборчі афери, - платити, купувати або продавати свій голос? У тому числі тому, що наше законодавство на сьогоднішній день недостатньо досконале. У ньому є такі лакуни, які дозволяють за невелике покарання маніпулювати голосами«, - вважає Аваков.

Він додав, що зараз законопроект, підготовлений МВС разом з громадською мережею «ОПОРА« про посилення покарання за порушення виборчого законодавства, внесений у Раду. Його вже схвалив Кабмін і підтримав профільний парламентський комітет.

«Дуже хотів би, щоб парламентарії наступного сесійного тижня проголосували за підтримку цього законопроекту. Це була б чудова превенція у даній ситуації«, - сказав міністр.

Аваков підкреслив, що МВС не допустить підкупу виборців та фальсифікації голосів.

«Ні один з кандидатів, незалежно від провладності чи опозиційності, незалежно від яскравості або якихось інших особистих якостей, не отримає від поліції і від міністертсва жодних преференцій. Ми будемо однаково суворі до будь-кого«, - додав він.

Із початку передвиборчої кампанії у столиці зареєстровано 71 звернення, складено п’ять адміністративних протоколів та розслідується три кримінальні провадження.

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Джерело: РБК-Україна