Байден обговорив підтримку України з союзниками

Байден провів відеоконференцію із союзниками щодо підтримки України у війні з Росією

Байден підкреслив постійну міжнародну підтримку України

Президент США Джо Байден обговорив з союзниками подальшу підтримку України. Про це йдеться у повідомленні на сайті Білого дому.

Зазначається, що Байден переговорив з колегами Канади, Німеччини, Італії, Японії, Румунії, Франції, Польщі та Британії, а також з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом та представниками ЄС щодо подальшої підтримки України.

«Байден підкреслив постійну міжнародну підтримку України, в тому числі шляхом постійного надання допомоги у сфері безпеки й економічної допомоги, а також постійне покладання на Росію витрат, пов’язаних з відповідальністю за розв’язану Кремлем агресію», – йдеться у тексті повідомлення.

Також лідери країн обговорили запобігання перетворенню Росією енергетики в інструмент впливу та необхідність подальшої координації для забезпечення стійких і доступних поставок енергії у Європу.

Нагадаємо, Байден затвердив транш допомоги Україні у розмірі $675 млн.

Також повідомлялося, що Міноборони США розробляє план стратегічної підтримки Збройних Сил України на середньострокову та довгострокову перспективу.