Байден зробив заяву після смерті Єлизавети ІІ

Байден розраховує на подальшу дружбу США та Великобританії за правління нового монарха

На думку американського президента королева допомогла зробити особливими відносини зі США

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден відреагував на смерть королеви Великобританії Єлизавети II, заявивши, що вона була більше, ніж просто монархом.

Байден зазначив, що Єлизавета II «визначила епоху» та допомогла зробити особливими відносини зі США.

За словами президента, він розраховує на подальшу дружбу США та Великобританії за правління нового монарха. «У найближчі роки ми чекаємо продовження тісної дружби з королем і королевою-консортом», – сказав він.

Нагадаємо, 8 вересня Букінгемський палац повідомив про смерть Єлизавети II, вона правила країною понад 70 років і померла у віці 96 років.

Після смерті королеви за законом новим монархом стає її старший син Чарльз, якому у листопаді виповниться 74 роки. У статусі короля він мав узяти нове ім'я.

Його дружина, 75-річна Камілла, стане королевою-консортом (це означає, що дружина короля має рівний із ним соціальний статус і має жіночий еквівалент його монархічного титулу).

Прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трас назвала смерть Єлизавети II величезним шоком для країни та світу. За її словами, Єлизавета ІІ була душею Сполученого Королівства.

Ліз Трасс закликала народ Британії згуртуватися навколо нового короля і допомогти йому скласти присягу.

Раніше цього ж дня лікарі Єлизавети II заявляли, що стурбовані станом її здоров’я. У зв’язку з цим вони рекомендували королеві залишатись під медичним наглядом. «Після подальшого обстеження сьогодні вранці лікарі королеви стурбовані станом здоров'я Її Величності та рекомендували їй залишатися під медичним наглядом», – зазначалося у повідомленні. Водночас у дописі повідомлялось, що Єлизавета як і раніше «почувається комфортно» та нині перебуває у своїй резиденції Балморал. За даними британських ЗМІ, до неї у резиденцію приїхали син Єлизавети принц Чарльз і онук принц Вільям.

Наступним монархом Великої Британії стане її старший син – 73-річний принц Чарльз.

Українські політики відреагували на смерть Єлизавети ІІ зворушливими постами.