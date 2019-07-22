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    Політика

    Богдан Дубневич визнав поразку на виборах

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    Чинний нардеп Богдан Дубневич балотувався на Львівщині - Богдан Дубневич визнав поразку на виборах
    Чинний нардеп Богдан Дубневич балотувався на Львівщині

    Кандидат від «Голосу» Галина Васильченко наразі отримує 31,5% голосів виборців, Дубневич - 30,39%

    Чинний народний депутат України Богдан Дубневич визнав перемогу кандидата від партії «Голос» Галини Васильченко у виборчому окрузі № 118 у Львівській області.

    За його словами, новому нардепу «випав шанс» продовжити наведення ладу в регіоні та завершити усі розпочаті справи .

    «Сьогодні такий шанс випав моєму конкуренту і я дуже хотів би, щоб усі розпочаті справи мали завершення, особливо, щоб освіта, медицина, культура, спорт і дорожня інфраструктура надалі впевнено розвивалися і осучаснювалися на окрузі», - написав Дубневич у Facebook.

    Він висловив сподівання, що Верховна Рада нового скликання триматиме проукраїнську позицію.

    За результатами обробки 97,84% протоколів, кандидат від «Голосу» Галина Васильченко отримує 31,5% голосів виборців, Дубневич - 30,39%.

    До слова, у 170 окрузі Харкова з тріском програв вибори нардеп Святаш.

    Раніше ЦВК оприлюднила імена вже 40 нардепів-мажоритарників.

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