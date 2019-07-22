У 170 окрузі Харкова з тріском програв вибори нардеп Святаш



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Дмитро Святаш Фото: facebook.com DmitriySvyatash

Всі члени голосно пропагованої Кернесом групи кандидатів вибори програли, що яскраво демонструє реальне ставлення городян до міського голови

В одномандатному виборчому окрузі №170 (Московський район міста Харкова) вперше за багаторічну історію депутатства одіозний ексрегіонал і скандально відомий власник корпорації АІС, який привласнив багатомільярдні кредити українських банків, Дмитро Святаш зазнав нищівної поразки. Виборці підтримали молодого вченого Андрія Одарченко, який балотувався від «Слуги народу».

За даними ЦВК, де обробили вже 100% відповідних протоколів, Одарченко здобув впевнену перемогу - за нього проголосували 31 681 харків'ян (44,41%). Що в 1,5 рази більше, ніж отримав Святаш, який набрав лише 29,77%.

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Скріншот з сайту ЦВК

Нагадаємо, що на нинішніх виборах Дмитро Святаш в черговий раз змінив партійну приналежність - його висунула «Опозиційна платформа «За Життя». Хоча в його оточенні розповідають, що спочатку екснардеп намагався примкнути до ЗеКоманде, але отримав відмову. Не допомогла і публічна підтримка мера Харкова Геннадія Кернеса. Всім його ставленикам, включаючи того ж Святаша, харків'яни висловили вотум абсолютного недовіри, незважаючи на вкладений в кампанію колосальний ресурс. Всі члени голосно пропагованої Кернесом групи кандидатів вибори програли, що яскраво демонструє реальне ставлення городян до міського голови.

Як відомо, Дмитро Святаш і його бізнес-партнер Василь Поляков є співвласниками скандально відомої корпорації АІС, яка протягом 10 останніх років відмовляється повертати кредити на загальну суму в кілька мільярдів гривень найбільшим українським банкам. Більше 2 млрд грн Святаш з Поляковим винні тільки «Укрсиббанку». За два дні до дня голосування, 19 липня 2019 року, Печерський районний суд Києва, в рамках кримінального провадження, відправив під домашній арешт двох топ-менеджерів корпорації АІС - Олександра Пугача і Олександра Яременка.

Нагадаємо, в ОБСЄ вважають, що вибори до Верховної Ради, що відбулися, пройшли конкурентно і без суттєвих порушень.

Як повідомлялося, ЦВК опрацювала більше 80% протоколів.