Санітари лісу. Як гумористи, журналісти, тамади і фотограф покарали старих політиків

В новій Верховній Раді вже не можна буде побачити парочку Кононенка і Грановського

Нардепи зі стажем масово програють вибори випадковим людям

Центральна виборча комісія ще рахує голоси, але з проміжних даних можна зробити два висновки. Перший: перемога президентської партії «Слуга народу» тотальна. За списком вона отримує 123 місця, плюс до цього перемагає у більшості мажоритарних округів – а це ще більше 125 мандатів. Примітно те, що новий президент і його команда виступали за скасування мажоритарки, але у підсумку вона принесли їм вражаючий результат.

Другий висновок полягає у тому, що мало відомі кандидати від «Слуги народу» виконали роль санітарів українського політичного лісу. Вони «розгромили» цілу низку одіозних нардепів, які затято боролись за збереження мажоритарних виборів, бо були свято впевнені у перемозі у своїх округах. Їхні ж конкуренти без політичного досвіду і часто без ресурсів «виїхали» виключно на бренді. Виборець сліпо голосував за «слугу», не вникаючи ні у його біографію, ні у послужний список. Саме так у Раду проходять численні гумористи, тамади, парадист і фотограф.

І саме завдяки таким«слугам» у наступному скликанні українці не побачать більшості братів Балог, «бурштинового» депутата Борислава Розенблата, парочку Кононенка і Грановського, легендарного «підрахуя» Сергія Ківалова, скандальних Сергія Пашинського та Євгена Червоненка, екс-спікера Володимира Литвина та ще з пів сотні заможних і впливових старожилів Ради.

На окрузі №62 розігралась справжня драма. Підрахунок там триває досі під наглядом спецпідрозділів Нацполіції.

В’ячеслав Сігачов (з квітами) перемагає відразу двох народних депутатів

Чинний нардеп «Народного фронту» Сергій Пашинський вже програві визнав цей факт. А от його колега по цьому скликанню, нардеп Володимир Арешонков б’ється до останнього з кандидатом від «Слуги народу», вчителем Коростенської загальноосвітньої школи В’ячеславом Сігачовим. Саме він лідерує в цьому окрузі на Житомирщині.

На окрузі №77 перемагає кандидат від «Слуги народу» Сергій Штепа. Він – весільний фотограф. Програв 28-річному кандидату з вражаючим відривом чинний нардеп, почесний президент ПАТ «Мотор Січ», легендарний В’ячеслав Богуслаєв (самовисуванець).

Весільний фотограф Сергій Штепа переміг легенадрного В'ячеслава Богуслаєвасі

На Миколаївщині на окрузі №130 чинний нардеп і аграрний мультимільйонер Андрій Вадатурський, переможець округу на минулих виборах, програє «Слузі народу» Ігорю Негулевському. За даними ЗМІ, Негуляевський відомий як… президент республіки Казантип (у минулому щорічний музичний фестиваль електронної музики у селі Попівка в українському Криму, вважався одним з найвідоміших фестивалів електронної музики у Східній Європі, - «Главком»).

На Одещині на окрузі №135 програє чинний нардеп, ексрегіонал, «підрахуй» Сергій Ківалов. Його обійшов кандидат від «Слуги народу» Олексій Леонов, власник піцерії. Розрив становить майже 10% - і це при тому, що тут потужно спрацювала технологія «двійника» - на третьому місті однофамілець Леонова Євген.

На Полтавщині, на окрузі №150, мільярдер, народний депутат, президент футбольного клубу «Ворскла» Костянтин Жеваго розгромно програє 25-річному співробітнику «Прозорро. Продажі» Олексію Мовчану.

Харківський бізнесмен та політик-ексрегіонал Дмитро Святаш, який обирався до Ради п'ять скликань поспіль, на окрузі №170 програв вибори декану Харківського державного університету харчування та торгівлі Андрію Одарченку, який балотувався від «Слуги народу».

На Черкащині на окрузі №197 із величезним відривом від усіх суперників перемагає 28-річний Олександр Скічко, пародист, ведучий корпоративів та зять олігарха Леоніда Юрушева. На поточний момент результат Скічка – 45%. Чинний депутат, переможець минулих виборів на цьому окрузі Владислав Голуб отримав 22% голосів.

Ще один тривалий парламентський політ перервав 28-річний «слуга» Руслан Плохой. Цього разу постраждав досвідчений ексрегіонал – керівника Асоціації болгар України Антон Кіссе. Кіссе був чи не найвпливовішим політиком округу №142 на Одещині, де проживає болгарська громада. Проте його виборці тепер віддали перевагу Плохому. Щоправда, Руслан є сином відомого місцевого політика Ігоря Плохого, який також свого часу кілька разів був членом парламенту, в тому числі від Партії регіонів.

Досвідчений нардеп чотирьох скликань Валерій Писаренко програв на 168-му окрузі на Харківщині кандидатці від «Слуги народу», підприємцю Марії Мезенцевій. Писаренко - тушка, він потрапив до парламенту за списками БЮТ, але згодом перебіг у команду Партії регіонів. До слова, так само, як і Андрій Портнов.

Одіозна соратниця Януковича ексрегіоналка Олена Бондаренко, яка балотувалася від «Опозиційного блоку», теж програє вибори. На її окрузі №131 лідирує кандидат від партії «Слуга народу» 31-річний весільний ведучий та тамада Артем Чорноморов.

А ще до Ради проходить за списком «Слуги народу» Ігор Кривошеєв – тамада.

На столичному окрузі №219 переможцем став «слуга» Микола Тищенко – ресторатор та тусовщик. Він не дав пройти в Раду одіозному «любому другу» Олександру Третьякову.

Ресторатор Микола Тищенко не дав пройти до парламенту Олександру Третьякову

На 222-му окрузі Києва перемагає кандидат від «Слуги народу» Роман Грищук - 29-річний керівник комедійного шоу «Мамахохотала». Він набирає 43,7%, тоді як його головний конкурент в окрузі, чинний народний депутат Дмитро Андрієвський, отримує лише близько 14,6%.

На Закарпатті на трьох округах традиційно балотувалися троє братів Балог. Найвідоміший з них – Віктор Балога десятки років вважався «господарем Закарпаття». І він – єдиний, хто з цієї династії, таки вирвав перемогу на своєму окрузі. Його конкурентом на окрузі №69 був «слуга» Едгар Тока і відстав від впливового політика лише на кілька сотень голосів.

Брат Віктора Іван Балога, депутат двох скликань та голова Закарпатської обласної ради, який балотувався по округу №70, зазнав болючої поразки: посів лише четверту сходинку на окрузі. Переможцем на окрузі став Михайло Лаба – сільський голова, висуванець від «Слуги народу».

Ще один брат, Павло Балога, чинний нардеп, який на минулих виборах здобув перемогу на закарпатському окрузі №71, теж програє – набирає близько 10%. Переможець – самовисуванець Владіслав Поляк.

А от іншим легендарним братам – Дубневичам повезло більше. Вони ведуть вперед на львівських округах. Так, Богдана Дубневича на окрузі 118 підтримали 34% виборців, а Ярослава Дубневича на 120-му окрузі – майже 45%. Як відомо, проти братів Дубневичів порушено низку кримінальних справ, які розслідує і НАБУ, і МВС.

У житомирському окрузі №62 чинний нардеп Борислав Розенблат посів четверте місце із результатом біля 7%, натомість «слуга народу» Ігор Герасименко отримав майже 48% підтримки.

На окрузі №184 на Херсонщині «пролетів» чинний нардеп Іван Вінник – секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки та оборони. На минулих виборах він переміг на цьому окрузі, однак наразі із великим розривом програє самовисуванцю Ігорю Колихаєву, який набирає 45% підтримки. На другому місці – представник «Слуги народу» Данило Репілевський із результатом у 30%

На Донецькому окрузі №49 програв легендарний ексрегіонал Борис Колесніков – балотувався від «Опоблоку». Із невеликим відривом він поступився Валерію Гнатенку з «Опоплатформи». На цьому ж окрузі від «слуги народу» балотувався шоумен Сергій Сивохо, але він програв.

Драма і у ексспікера Верховної Ради Володимира Литвина, який балотується на виборчому окрузі №65 (Житомирська область). Політик зі величезним стажем програє кандидату від партії «Слуга народу», 26-річному журналісту Дмитру Костюку.

Чинний нардеп, керівник парламентської групи «Воля народу», ексрегіонал Ярослав Москаленко, якого називали беззаперечним фаворитом перегонів на окрузі № 96 (Київщина), програв кандидатці від «Слуги народу» Ользі Василевській-Смаглюк. Вона – теж журналістка, працює на каналі «1+1».

Кандидатка від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк несподівано здолала ексрегіонала Ярослава Москаленка

І на десерт. Бізнес-партнер Петра Порошенка, його права рука - нардеп Ігор Кононенко, який балотується на 94-у окрузі, поступається кандидату від президентської партії «Слуга народу», журналісту Олександру Дубінському, за якого проголосували вдвічі більше виборців.

Ще один вірний соратник експрезидента та близький друг Кононенка Олександр Грановський теж не пройде у наступну Верховну Раду. Грановський задовго до виборів почав «засівати» 169 округ у Харкові. Але тепер він поступається представнику від «Слуги народу» Олександру Куницькому. Розрив вражаючий: 48% проти 16%.

Наталія Сокирчук, «Главком»