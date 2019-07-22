Санітари лісу. Як гумористи, журналісти, тамади і фотограф покарали старих політиків
Нардепи зі стажем масово програють вибори випадковим людям
Центральна виборча комісія ще рахує голоси, але з проміжних даних можна зробити два висновки. Перший: перемога президентської партії «Слуга народу» тотальна. За списком вона отримує 123 місця, плюс до цього перемагає у більшості мажоритарних округів – а це ще більше 125 мандатів. Примітно те, що новий президент і його команда виступали за скасування мажоритарки, але у підсумку вона принесли їм вражаючий результат.
Другий висновок полягає у тому, що мало відомі кандидати від «Слуги народу» виконали роль санітарів українського політичного лісу. Вони «розгромили» цілу низку одіозних нардепів, які затято боролись за збереження мажоритарних виборів, бо були свято впевнені у перемозі у своїх округах. Їхні ж конкуренти без політичного досвіду і часто без ресурсів «виїхали» виключно на бренді. Виборець сліпо голосував за «слугу», не вникаючи ні у його біографію, ні у послужний список. Саме так у Раду проходять численні гумористи, тамади, парадист і фотограф.
І саме завдяки таким«слугам» у наступному скликанні українці не побачать більшості братів Балог, «бурштинового» депутата Борислава Розенблата, парочку Кононенка і Грановського, легендарного «підрахуя» Сергія Ківалова, скандальних Сергія Пашинського та Євгена Червоненка, екс-спікера Володимира Литвина та ще з пів сотні заможних і впливових старожилів Ради.
На окрузі №62 розігралась справжня драма. Підрахунок там триває досі під наглядом спецпідрозділів Нацполіції.
Чинний нардеп «Народного фронту» Сергій Пашинський вже програві визнав цей факт. А от його колега по цьому скликанню, нардеп Володимир Арешонков б’ється до останнього з кандидатом від «Слуги народу», вчителем Коростенської загальноосвітньої школи В’ячеславом Сігачовим. Саме він лідерує в цьому окрузі на Житомирщині.
На окрузі №77 перемагає кандидат від «Слуги народу» Сергій Штепа. Він – весільний фотограф. Програв 28-річному кандидату з вражаючим відривом чинний нардеп, почесний президент ПАТ «Мотор Січ», легендарний В’ячеслав Богуслаєв (самовисуванець).
На Миколаївщині на окрузі №130 чинний нардеп і аграрний мультимільйонер Андрій Вадатурський, переможець округу на минулих виборах, програє «Слузі народу» Ігорю Негулевському. За даними ЗМІ, Негуляевський відомий як… президент республіки Казантип (у минулому щорічний музичний фестиваль електронної музики у селі Попівка в українському Криму, вважався одним з найвідоміших фестивалів електронної музики у Східній Європі, - «Главком»).
На Одещині на окрузі №135 програє чинний нардеп, ексрегіонал, «підрахуй» Сергій Ківалов. Його обійшов кандидат від «Слуги народу» Олексій Леонов, власник піцерії. Розрив становить майже 10% - і це при тому, що тут потужно спрацювала технологія «двійника» - на третьому місті однофамілець Леонова Євген.
На Полтавщині, на окрузі №150, мільярдер, народний депутат, президент футбольного клубу «Ворскла» Костянтин Жеваго розгромно програє 25-річному співробітнику «Прозорро. Продажі» Олексію Мовчану.
Харківський бізнесмен та політик-ексрегіонал Дмитро Святаш, який обирався до Ради п'ять скликань поспіль, на окрузі №170 програв вибори декану Харківського державного університету харчування та торгівлі Андрію Одарченку, який балотувався від «Слуги народу».
На Черкащині на окрузі №197 із величезним відривом від усіх суперників перемагає 28-річний Олександр Скічко, пародист, ведучий корпоративів та зять олігарха Леоніда Юрушева. На поточний момент результат Скічка – 45%. Чинний депутат, переможець минулих виборів на цьому окрузі Владислав Голуб отримав 22% голосів.
Ще один тривалий парламентський політ перервав 28-річний «слуга» Руслан Плохой. Цього разу постраждав досвідчений ексрегіонал – керівника Асоціації болгар України Антон Кіссе. Кіссе був чи не найвпливовішим політиком округу №142 на Одещині, де проживає болгарська громада. Проте його виборці тепер віддали перевагу Плохому. Щоправда, Руслан є сином відомого місцевого політика Ігоря Плохого, який також свого часу кілька разів був членом парламенту, в тому числі від Партії регіонів.
Досвідчений нардеп чотирьох скликань Валерій Писаренко програв на 168-му окрузі на Харківщині кандидатці від «Слуги народу», підприємцю Марії Мезенцевій. Писаренко - тушка, він потрапив до парламенту за списками БЮТ, але згодом перебіг у команду Партії регіонів. До слова, так само, як і Андрій Портнов.
Одіозна соратниця Януковича ексрегіоналка Олена Бондаренко, яка балотувалася від «Опозиційного блоку», теж програє вибори. На її окрузі №131 лідирує кандидат від партії «Слуга народу» 31-річний весільний ведучий та тамада Артем Чорноморов.
А ще до Ради проходить за списком «Слуги народу» Ігор Кривошеєв – тамада.
На столичному окрузі №219 переможцем став «слуга» Микола Тищенко – ресторатор та тусовщик. Він не дав пройти в Раду одіозному «любому другу» Олександру Третьякову.
На 222-му окрузі Києва перемагає кандидат від «Слуги народу» Роман Грищук - 29-річний керівник комедійного шоу «Мамахохотала». Він набирає 43,7%, тоді як його головний конкурент в окрузі, чинний народний депутат Дмитро Андрієвський, отримує лише близько 14,6%.
На Закарпатті на трьох округах традиційно балотувалися троє братів Балог. Найвідоміший з них – Віктор Балога десятки років вважався «господарем Закарпаття». І він – єдиний, хто з цієї династії, таки вирвав перемогу на своєму окрузі. Його конкурентом на окрузі №69 був «слуга» Едгар Тока і відстав від впливового політика лише на кілька сотень голосів.
Брат Віктора Іван Балога, депутат двох скликань та голова Закарпатської обласної ради, який балотувався по округу №70, зазнав болючої поразки: посів лише четверту сходинку на окрузі. Переможцем на окрузі став Михайло Лаба – сільський голова, висуванець від «Слуги народу».
Ще один брат, Павло Балога, чинний нардеп, який на минулих виборах здобув перемогу на закарпатському окрузі №71, теж програє – набирає близько 10%. Переможець – самовисуванець Владіслав Поляк.
А от іншим легендарним братам – Дубневичам повезло більше. Вони ведуть вперед на львівських округах. Так, Богдана Дубневича на окрузі 118 підтримали 34% виборців, а Ярослава Дубневича на 120-му окрузі – майже 45%. Як відомо, проти братів Дубневичів порушено низку кримінальних справ, які розслідує і НАБУ, і МВС.
У житомирському окрузі №62 чинний нардеп Борислав Розенблат посів четверте місце із результатом біля 7%, натомість «слуга народу» Ігор Герасименко отримав майже 48% підтримки.
На окрузі №184 на Херсонщині «пролетів» чинний нардеп Іван Вінник – секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки та оборони. На минулих виборах він переміг на цьому окрузі, однак наразі із великим розривом програє самовисуванцю Ігорю Колихаєву, який набирає 45% підтримки. На другому місці – представник «Слуги народу» Данило Репілевський із результатом у 30%
На Донецькому окрузі №49 програв легендарний ексрегіонал Борис Колесніков – балотувався від «Опоблоку». Із невеликим відривом він поступився Валерію Гнатенку з «Опоплатформи». На цьому ж окрузі від «слуги народу» балотувався шоумен Сергій Сивохо, але він програв.
Драма і у ексспікера Верховної Ради Володимира Литвина, який балотується на виборчому окрузі №65 (Житомирська область). Політик зі величезним стажем програє кандидату від партії «Слуга народу», 26-річному журналісту Дмитру Костюку.
Чинний нардеп, керівник парламентської групи «Воля народу», ексрегіонал Ярослав Москаленко, якого називали беззаперечним фаворитом перегонів на окрузі № 96 (Київщина), програв кандидатці від «Слуги народу» Ользі Василевській-Смаглюк. Вона – теж журналістка, працює на каналі «1+1».
І на десерт. Бізнес-партнер Петра Порошенка, його права рука - нардеп Ігор Кононенко, який балотується на 94-у окрузі, поступається кандидату від президентської партії «Слуга народу», журналісту Олександру Дубінському, за якого проголосували вдвічі більше виборців.
Ще один вірний соратник експрезидента та близький друг Кононенка Олександр Грановський теж не пройде у наступну Верховну Раду. Грановський задовго до виборів почав «засівати» 169 округ у Харкові. Але тепер він поступається представнику від «Слуги народу» Олександру Куницькому. Розрив вражаючий: 48% проти 16%.
Наталія Сокирчук, «Главком»