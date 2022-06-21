Центр протидії корупції спародіював скандальний пост Арестовича

В організації жартують, що «українська культура вражає та захоплює, поки туди не допустили Арестовича»

Олексій Арестович опублікував на своїй сторінці у Facebook допис, який обурив користувачів соцмереж. У ньому радник президента пригадує сфери, до яких «ще не добралися активісти».

Соцмережі обурені такими словами Арестовича і нагадують йому, що «є пара країн, де нема активістів. КНДР і Росія. Може йому там більше сподобається?».

Пост Арестовича

У Центрі Протидії Корупції відреагували на скандальний допис і опублікували власну інтерпретацію слів радника ОП. Жартують, що «українська культура вражає та захоплює, поки туди не допустили Арестовича».

Пост Центру протидії корупції

Пізніше в ЦПК додали, що такі слова Арестовича – це «цілеспрямоване розгортання наративу проти активістів».

«Ця частина команди Зеленського вважає активістів своїми ворогами, а тому і розгортає наратив проти нас.

Для Єрмака/Татарова/Арестовича і ко – ворогами є активісти, а не, наприклад, кремлівські агенти впливу а-ля Влащенко і ко. Останні для них свої: в них такі ж «цінності», – йдеться у дописі ЦПК.

Організація вважає, що Арестович не має ні краплі совісті, днями українці прощалися з активістом Романом Ратушним.

«І ще питання. Арестович, а ти не міг потерпіти, хоча б 9 днів від поховання активіста Романа Ратушного? Має ж бути хоч крапля совісті?», – заявили в ЦПК.

Також Арестович упевнений, що «хороші росіяни» можуть поповнити людський ресурс, який Україна втрачає через війну. Ця заява речника Банкової спровокувала скандал у соцмережах, відомі культурні та політичні діячі різко відреагували на слова Арестовича про «маленьку культуру».