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    Політика

    Центр протидії корупції спародіював скандальний пост Арестовича

    Арестович зачепив активістів своїм дописом - Центр протидії корупції спародіював скандальний пост Арестовича
    Арестович зачепив активістів своїм дописом
    фото з відкритих джерел

    В організації жартують, що «українська культура вражає та захоплює, поки туди не допустили Арестовича»

    Олексій Арестович опублікував на своїй сторінці у Facebook допис, який обурив користувачів соцмереж. У ньому радник президента пригадує сфери, до яких «ще не добралися активісти».

    Соцмережі обурені такими словами Арестовича і нагадують йому, що «є пара країн, де нема активістів. КНДР і Росія. Може йому там більше сподобається?».

    Пост Арестовича

    Пост Арестовича

    У Центрі Протидії Корупції відреагували на скандальний допис і опублікували власну інтерпретацію слів радника ОП. Жартують, що «українська культура вражає та захоплює, поки туди не допустили Арестовича».

    Пост Центру протидії корупції

    Пост Центру протидії корупції

    Пізніше в ЦПК додали, що такі слова Арестовича – це «цілеспрямоване розгортання наративу проти активістів».

    «Ця частина команди Зеленського вважає активістів своїми ворогами, а тому і розгортає наратив проти нас.
    Для Єрмака/Татарова/Арестовича і ко – ворогами є активісти, а не, наприклад, кремлівські агенти впливу а-ля Влащенко і ко. Останні для них свої: в них такі ж «цінності», – йдеться у дописі ЦПК.

    Організація вважає, що Арестович не має ні краплі совісті, днями українці прощалися з активістом Романом Ратушним.

    «І ще питання. Арестович, а ти не міг потерпіти, хоча б 9 днів від поховання активіста Романа Ратушного? Має ж бути хоч крапля совісті?», – заявили в ЦПК.

    Також Арестович упевнений, що «хороші росіяни» можуть поповнити людський ресурс, який Україна втрачає через війну. Ця заява речника Банкової спровокувала скандал у соцмережах, відомі культурні та політичні діячі різко відреагували на слова Арестовича про «маленьку культуру».

    Читайте також: «Маленька культура» Арестовича, як символ української амбівалентності
    Теги: росія окупанти війна активісти скандал Україна Facebook окупація Олексій Арестович #stoprussia
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    Центр протидії корупції спародіював скандальний пост Арестовича