У найближчі чотири доби особливо небезпечно ігнорувати повітряну тривогу – Арестович

В яке місто полетять ракети росіян – невідомо

Російські окупанти продовжують гатити по українських містах. Радник голови Офісу президента Олексій Арестович закликав українців найближчим часом ні в якому разі не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Арестович порекомендував громадянам обов'язково йти в укриття під час повітряної тривоги у період до 24червня. Про це йшлося в ефірі «Фейгін live».

Зокрема, тим, хто живе у Києві, у тому числі на Печерську.

Радник голови Офісу президента розповів, що у Кремлі анонсували удари по «центрах ухвалення рішень» через знищення нафтових веж у Чорному морі. Це буцімто розв'язало окупантам руки.

«Це просто гарна фраза. Особливо кмітливі люди запитали: «А раніше що? Були зв'язані руки? В Бучі, чи коли по 100 ракет за добу запускали по Україні на початку війни?», – додав Арестович.

За його словами, у майбутньому буде видно, чи насправді окупанти обстрілюватимуть Київ. Тому Арестович закликав обов'язково спускатися в укриття.

«Ось у ці чотири доби точно не потрібно нехтувати (сигналами повітряної тривоги – ред.). Ховайтеся, далі від гріха. Різне може бути», – додав радник.

Арестович зауважив, що війна – це двосторонній процес. Тобто окупаційні війська стріляють по українських позиціях, а ЗСУ – по їхніх.

«Потрібно розуміти, що небезпека існує цілком реальна, тож потрібно бути обережними в усіх містах. Невідомо, куди полетить, але Київ у тому числі», – зазначив радник.

Нагадаємо, жителям Харкова потрібно бути готовими до обстрілу міста з боку РФ протягом найближчого тижня і по можливості вивезти дітей.

До слова, радник Банкової відповів, які два міста нізащо не зможуть захопити окупанти (відео).

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