  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. У найближчі чотири доби особливо небезпечно ігнорувати повітряну тривогу – Арестович
рус
    Події в Україні

    У найближчі чотири доби особливо небезпечно ігнорувати повітряну тривогу – Арестович

    У Кремлі анонсували удари по Україні - У найближчі чотири доби особливо небезпечно ігнорувати повітряну тривогу – Арестович
    У Кремлі анонсували удари по Україні
    фото з відкритих джерел

    В яке місто полетять ракети росіян – невідомо

    Російські окупанти продовжують гатити по українських містах. Радник голови Офісу президента Олексій Арестович закликав українців найближчим часом ні в якому разі не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Арестович порекомендував громадянам обов'язково йти в укриття під час повітряної тривоги у період до 24червня. Про це йшлося в ефірі «Фейгін live».

    Зокрема, тим, хто живе у Києві, у тому числі на Печерську.

    Радник голови Офісу президента розповів, що у Кремлі анонсували удари по «центрах ухвалення рішень» через знищення нафтових веж у Чорному морі. Це буцімто розв'язало окупантам руки.

    «Це просто гарна фраза. Особливо кмітливі люди запитали: «А раніше що? Були зв'язані руки? В Бучі, чи коли по 100 ракет за добу запускали по Україні на початку війни?», – додав Арестович.

    За його словами, у майбутньому буде видно, чи насправді окупанти обстрілюватимуть Київ. Тому Арестович закликав обов'язково спускатися в укриття.

    «Ось у ці чотири доби точно не потрібно нехтувати (сигналами повітряної тривоги – ред.). Ховайтеся, далі від гріха. Різне може бути», – додав радник.

    Арестович зауважив, що війна – це двосторонній процес. Тобто окупаційні війська стріляють по українських позиціях, а ЗСУ – по їхніх.

    «Потрібно розуміти, що небезпека існує цілком реальна, тож потрібно бути обережними в усіх містах. Невідомо, куди полетить, але Київ у тому числі», – зазначив радник.

    Нагадаємо, жителям Харкова потрібно бути готовими до обстрілу міста з боку РФ протягом найближчого тижня і по можливості вивезти дітей.

    До слова, радник Банкової відповів, які два міста нізащо не зможуть захопити окупанти (відео).

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти Київ ЗСУ війна укриття Україна місто небезпека окупація радник час Олексій Арестович #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У найближчі чотири доби особливо небезпечно ігнорувати повітряну тривогу – Арестович