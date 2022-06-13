«Маленька культура». Слова Арестовича спровокували скандал у соцмережах

Олексій Арестович називає українську культуру «маленькою», бо не має про неї достатньо інформації

Культурні та громадські діячі негативно оцінили слова радника голови Офісу президента Олексія Арестовича про «маленьку українську культуру» та необхідність використати «хороших росіян», які втікають з путінської імперії.

Нардепка Софія Федина різко розкритикувала як слова Арестовича, так і російську культурою, нагадавши, що найяскравішими виявами цієї «великої культури» є «скульптури з лайна і крадіжки всього, що очі бачать».

Відомий дитячий письменник Сашко Лірник розповів, що у канадському аеропорту уся зміна іміграційних офіцерів прийшла подивитися на нього, бо такого культурного явища, як Казкар, немає ніде в світі, крім України.

«І весь світ слухає і співає Щедрика на Різдво. І їсть український борщ», – зазначив Лірник.

Історик Сергій Громенко нагадав заборони, яких зазнавали українські мова та література в Російській імперії. «Старицький не менш видатний письменник, ніж Толстой. Але він – з колонії, і над його «Богданом Хмельницьким» висів в рази важчий цензурний тягар, ніж над «Війною і миром» (факт – цензура прямо заборонила Старицькому писати схвальний роман про зрілі роки Мазепи)», – розповів Громенко про боротьбу імперії із українством.

Тож, за словами Сергія Громенка, правда – у владі та грошах: «Ось чому Толстого перекладають та екранізують, а Старицького – ні».

Громадський діяч Андрій Смолій пояснив Арестовичу, що за мовою окупанта, культурою окупанта, населенням окупанта – «приходить окупант».

Письменник Дмитро Калинчук (Вовнянко), який зараз воює у складі 72-ї бригади ЗСУ, припустив: «Очевидно, української культури Арестович не знає, російська йому рідніша».

Викладачка Українського католицького університету Анастасія Левкова зазначила, що Арестович є «переконливим невігласом» і не доріс, не дізнався про те, що українська культура не маленька. «Людина не читала достатньо літератури, не слухала достатньо лекцій, не ходила на достатню кількість виставок. […] робити висновки про те, чого не знаєш? І озвучувати їх назовні?»,в – наголосила Левкова не неприпустимості підходу Арестовича до української культури.

Нагадаємо, Олексій Арестович на черговому ефірі у російського адвоката Марка Фейгіна заявив, що «в Україні багато хто хоче збудувати велику країну з маленькою культурою», яка підходить для «маленької моноетнічної держави типу Угорщини», але Україна – велика і полікультурна країна.

Також Арестович упевнений, що «хороші росіяни» можуть поповнити людський ресурс, який Україна втрачає через війну.