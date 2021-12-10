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    Член наглядової ради медіахолдингу Ахметова: власник не втручається у роботу телеканалів

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    &laquo;Рінат Ахметов не втручається в редакційну політику каналів і вважає свободу слова найвищою цінністю&raquo;,&nbsp;&ndash;&nbsp;наголосив Дмитро Белянський - Член наглядової ради медіахолдингу Ахметова: власник не втручається у роботу телеканалів
    «Рінат Ахметов не втручається в редакційну політику каналів і вважає свободу слова найвищою цінністю», – наголосив Дмитро Белянський

    Белянський переконує, що політика каналів «Україна» та «Україна 24» є проукраїнською

    Телеканали «Україна» та «Україна24» роблять все можливе для захисту інституту свободи слова в Україні і ведуть виключно проукраїнську редакційну політику.

    Про це заявив член наглядової ради «Медіа Групи Україна» Дмитро Белянський в інтерв’ю Детектор Медіа.

    «Ми робитимемо все можливе для захисту інституту свободи слова в Україні. Нагадаю, медійний бізнес групи SCM працює в інтересах України та українського суспільства», - зазначив він.

    За його словами, редакційна політика каналів «Україна» та «Україна 24» - проукраїнська.

    «Сильна, незалежна та суверенна Україна – наша спільна мета. В ефірі, у новинах і токшоу ми називаємо речі своїми іменами: війну - війною, анексію – анексією, окупацію - окупацією, агресію – агресією», – зазначив член наглядової ради МГУ.

    Белянський також наголосив, що медіабізнес SCM побудований на принципах повної прозорості та на дотриманні журналістських стандартів. А акціонер жодним чином не втручається в редакційну політику медіа.

    «Рінат Ахметов не втручається в редакційну політику каналів і вважає свободу слова найвищою цінністю. Тому я абсолютно переконаний, що у питанні захисту інституту свободи слова акціонер завжди буде на боці журналістів. Мова не про наші конкретні канали, мова про сам захист такого громадського інституту», – наголосив Дмитро Белянський.

    Теги: ЗМІ бізнес Рінат Ахметов
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    Член наглядової ради медіахолдингу Ахметова: власник не втручається у роботу телеканалів