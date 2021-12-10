Член наглядової ради медіахолдингу Ахметова: власник не втручається у роботу телеканалів

«Рінат Ахметов не втручається в редакційну політику каналів і вважає свободу слова найвищою цінністю», – наголосив Дмитро Белянський

Белянський переконує, що політика каналів «Україна» та «Україна 24» є проукраїнською

Телеканали «Україна» та «Україна24» роблять все можливе для захисту інституту свободи слова в Україні і ведуть виключно проукраїнську редакційну політику.

Про це заявив член наглядової ради «Медіа Групи Україна» Дмитро Белянський в інтерв’ю Детектор Медіа.

«Ми робитимемо все можливе для захисту інституту свободи слова в Україні. Нагадаю, медійний бізнес групи SCM працює в інтересах України та українського суспільства», - зазначив він.

За його словами, редакційна політика каналів «Україна» та «Україна 24» - проукраїнська.

«Сильна, незалежна та суверенна Україна – наша спільна мета. В ефірі, у новинах і токшоу ми називаємо речі своїми іменами: війну - війною, анексію – анексією, окупацію - окупацією, агресію – агресією», – зазначив член наглядової ради МГУ.

Белянський також наголосив, що медіабізнес SCM побудований на принципах повної прозорості та на дотриманні журналістських стандартів. А акціонер жодним чином не втручається в редакційну політику медіа.

«Рінат Ахметов не втручається в редакційну політику каналів і вважає свободу слова найвищою цінністю. Тому я абсолютно переконаний, що у питанні захисту інституту свободи слова акціонер завжди буде на боці журналістів. Мова не про наші конкретні канали, мова про сам захист такого громадського інституту», – наголосив Дмитро Белянський.