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    Думки вголос

    Банкова шукає новий спосіб забрати народні гроші

    За такі закони владу треба гнати кочергою на примусові громадські роботи - Банкова шукає новий спосіб забрати народні гроші
    За такі закони владу треба гнати кочергою на примусові громадські роботи
    фото з відкритих джерел

    Чому підприємці і далі пасивні?

    Податкова хоче перевіряти усі доходи з 1995 року.

    Там де побачать можливість роззути на гроші – роззують.

    Хто першим потрапляє під удар? Самозайняті, ФОПи, підприємці, які усі ці роки намагалися виживати не завдяки державі, а всупереч. Так, чортам Зеленського бракує грошей на новий дерибан. Так, вони шукають, де б ще підгризти. Все це зрозуміло.

    Не зрозуміло, чому самозайняті, ФОПи, підприємці від дрібної до середньої ланки… чому вони і далі пасивні? Це ж їх прийдуть розкуркулювати. Мастити лижі на закордони? Закопуватися і глибоку тінь? Чи таки почати публічно відстоювати своє право на заробляння грошей?

    І, так – слуги і прислужники вважають, що 5600, це норм. А ми вважаємо, що за такі закони владу треба гнати кочергою на примусові громадські роботи (щоб була бодай якась користь від тих зелених чоловічків). Тільки нам дуже бракує консолідованої підтримки – тих, кого й будуть розкуркулювати.

    Хтось скаже «та що ці звернення дають!». Неправда – дають. Це позиція. Якщо позиція місцевого рівня на папері буде масова – Банкова її помітить.

    Якщо позиція на папері буде підкріплена масовим приходом середнього класу до політичних сил, яким цей середній клас симпатизує… це буде: + до страху на Банковій, + до політичної зрілості середнього класу, + до еволюції політичних партій, які будуть бачити – ось люди, на котрих можна спертися.

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    Джерело: блог Віталія Гайдукевича

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    Теги: економіка гроші бізнес влада
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    Банкова шукає новий спосіб забрати народні гроші