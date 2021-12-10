Банкова шукає новий спосіб забрати народні гроші

За такі закони владу треба гнати кочергою на примусові громадські роботи

За такі закони владу треба гнати кочергою на примусові громадські роботи

Чому підприємці і далі пасивні?

Податкова хоче перевіряти усі доходи з 1995 року.

Там де побачать можливість роззути на гроші – роззують.

Хто першим потрапляє під удар? Самозайняті, ФОПи, підприємці, які усі ці роки намагалися виживати не завдяки державі, а всупереч. Так, чортам Зеленського бракує грошей на новий дерибан. Так, вони шукають, де б ще підгризти. Все це зрозуміло.

Не зрозуміло, чому самозайняті, ФОПи, підприємці від дрібної до середньої ланки… чому вони і далі пасивні? Це ж їх прийдуть розкуркулювати. Мастити лижі на закордони? Закопуватися і глибоку тінь? Чи таки почати публічно відстоювати своє право на заробляння грошей?

І, так – слуги і прислужники вважають, що 5600, це норм. А ми вважаємо, що за такі закони владу треба гнати кочергою на примусові громадські роботи (щоб була бодай якась користь від тих зелених чоловічків). Тільки нам дуже бракує консолідованої підтримки – тих, кого й будуть розкуркулювати.

Хтось скаже «та що ці звернення дають!». Неправда – дають. Це позиція. Якщо позиція місцевого рівня на папері буде масова – Банкова її помітить.

Якщо позиція на папері буде підкріплена масовим приходом середнього класу до політичних сил, яким цей середній клас симпатизує… це буде: + до страху на Банковій, + до політичної зрілості середнього класу, + до еволюції політичних партій, які будуть бачити – ось люди, на котрих можна спертися.

Джерело: блог Віталія Гайдукевича

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