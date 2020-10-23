«Чорний піар» і тіньові гроші: КВУ назвав головні проблеми виборчої кампанії



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Однією із головних проблем кампанії стало використання тіньових коштів

У КВУ не виключають, що результати виборів у деяких громадах можуть бути сфальсифіковані

До головних проблем виборчої кампанії 2020 року належать: використання тіньових коштів, застосування насильства та чорного піару щодо кандидатів.

Про це повідомляє пресслужба Комітету виборців України у Facebook.

«Однією із головних проблем кампанії стало використання тіньових коштів і застосування насильства та чорного піару стосовно кандидатів», – ідеться в повідомленні.

Не менш важливою проблемою є використання насильства та нищення агітматеріалів конкурентів. Наприклад, на Харківщині підпалили машину кандидата від «Європейської Солідарності«, це вже 11–ий випадок насильства щодо кандидатів у ході передвиборчої кампанії.

Голова КВУ Олексій Кошель наголосив на проблемі, яка полягає в тому, що члени ДВК відмовляються від голосування на дому, бо вбачають у цьому небезпеку для свого здоров’я.

«Ключова проблема – держава не профінансувала належним чином засоби особистого захисту для членів ДВК. Можемо спостерігати, як держава самоусунулась від вирішення цієї проблеми, і кожен член ДВК має самостійно думати сам як себе захистити», – зазначають у КВУ.

Серед ключових відмінностей від місцевих виборів 2015 року, які виокремили в Комітеті виборців, – це активне використання «виборчого туризму», який розпочався внаслідок зміни законодавства, тож громадяни змогли змінювати виборчу адресу

У КВУ не виключають, що внаслідок цього результати виборів у деяких громадах можуть бути сфальсифіковані.

Крім того, голова КВУ зазначив, що кількість кандидатів на цих місцевих виборах практично така ж, як і в 2015 році, однак партій значно більше. Це зумовлене тим, що в Україні є регіональні партії, які висувають кандидатів лише в певній області чи в конкретному місті.