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    Політика

    Чорновол вимагає від ДБР порушити кримінальні справи проти Портнова

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    <span>Портнов повернувся в Україну у травні цього року&nbsp;</span> - Чорновол вимагає від ДБР порушити кримінальні справи проти Портнова
    Портнов повернувся в Україну у травні цього року 

    Одна із заяв Чорновол в ДБР стосувалася узурпації влади Портновим

    Державне бюро розслідувань відмовляється порушувати кримінальні справи проти соратника Януковича Андрія Портнова, абсолютно ігноруючи вимоги Кримінального процесуального кодексу.

    Про це заявила народний депутат 8-го скликання Тетяна Чорновол.

    «Державне бюро розслідувань відмовляється порушувати будь-які кримінальні справи проти Портнова, причому абсолютно ігноруючи заявників і ігноруючи будь-які заяви в порушення Кримінального процесуального кодексу», – повідомила Чорновол, яку цитує пресслужба партії «Європейська солідарність».

    За її словами, незважаючи на те, що 3 вересня вона внесла дві заяви про порушення кримінальної справи проти Портнова, і Кримінальний процесуальний кодекс України вимагає, щоб впродовж 24 годин ці заяви були зареєстровані, внесені в ЄРДР, вже минуло три доби і цього не зроблено.

    «Це означає, що зараз керівництво ДБР порушує закон. Це означає, що вони зараз відмовляються порушувати будь-які кримінальні справи проти Портнова. Це означає, що вони просто працюють на Портнова», – заявила Чорновол.

    «Але я буду робити те, що мушу робити. Зараз я подаю в суд і буду примушувати ДБР внести мої заяви в Єдиний реєстр досудових розслідувань. Вони не мали права мені відмовити за статтею Кримінального процесуального кодексу», – повідомила політик.

    Чорновол зауважила, що одна з цих заяв стосувалася узурпації влади Портновим.

    «Мова йшла про те, що ви всі журналісти зараз можете подивитися фінансування передвиборчої кампанії президента Зеленського і побачити, що цілий перелік підлеглих Портнова перераховували кошти в його офіційний фонд. Тобто це і його підлеглі юристи, і помічники депутата Портнова минулих скликань, і помічники депутатської групи близької до Портнова. Різних там Пилипенків, Писаренків, авторів диктаторських законів часів Януковича. Тобто підлеглі цих осіб масово фінансували передвиборчу кампанію Зеленського», – розповіла Чорновол.

    Вона додала, що також всі були свідками, як в цей час суди приймали політичні рішення в інтересах Зеленського. «За це все Зеленський зараз активно призначає людей Портнова на вищі посади української держави. Зокрема, це Андрій Богдан, який, по суті, виконує зараз роль віце-президента», – наголосила політик.

    Чорновол зауважила: «Зовсім нещодавно було призначено нове керівництво Генеральної прокуратури України і серед тих людей, які були призначені в керівництво, є дві особи, які знову ж таки фігурують в моїй заяві, як такі щодо яких досягнуто домовленості, що після фінансування Портновим кампанії Зеленського вони надалі отримають вищі посади в державі. Це, зокрема, керівник ГПУ Рябошапка і перший заступник Рябошапки Касько».

    «В своїй заяві я надаю докази, що ці дві особи близькі до Портнова і призначені саме через його лобіювання і фактично через хабар, який він давав під час президентських виборів», – повідомила політик.

    Вона зазначила, що боролася із цими особами попередні п’ять років, і вони на замовлення Портнова блокували дуже багато часу спецконфіскацію активів Януковича в державний бюджет України. «Я досить багато інформації розкопала щодо цих осіб, я знаю, що вони пов’язані безпосередньо з Портновим і виконували його замовлення. Зауважу, що Богдан, Касько, Портнов одночасно працювали разом в одній фірмі «Пукшин і партнери» у 2005 році. Там вони і зійшлися, і з тих пір вони ідуть по життю однією командою», – повідомила Чорновол.

    Як відомо, Портнов повернувся в Україну у травні цього року.

    Раніше повідомлялося, що Нацполіція відмовилася порушувати справу проти Портнова, який ініціював низку проваджень проти п’ятого президента Петра Порошенка.

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