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    Нацполіція не буде відкривати кримінальну справу проти Портнова

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    Заяву на Портнова адвокат направив 8 серпня в Держбюро розслідувань - Нацполіція не буде відкривати кримінальну справу проти Портнова
    Заяву на Портнова адвокат направив 8 серпня в Держбюро розслідувань

    Адвокат Порошенка Ігор Головань звинуватив Портнова в розголошенні даних досудового розслідування

    Нацполіція відмовилася порушувати справу проти ексзаступника голови Адміністрації Януковича Андрія Портнова, який ініціював ряд проваджень проти п’ятого президента Петра Порошенка.

    Про це 23 серпня повідомляє «Страна» з посиланням на джерело в оточенні Порошенка.

    Заяву подавав адвокат Порошенка Ігор Головань, який звинуватив Портнова в розголошенні даних досудового розслідування.

    Заяву на Портнова Головань направив 8 серпня в Держбюро розслідувань, яке і веде слідство щодо Порошенка. Так як відомство займається тільки представниками влади, заяву Голованя передали в Нацполіцію.

    Адвокату Порошенка на тій підставі, що його скарга не є повідомленням про злочин, «оскільки не містить достатніх даних про вчинення кримінального правопорушення». У поліції кажуть, що в заяві Голованя немає навіть номера кримінального провадження, дані якого нібито розголосив Портнов. На підставі цього слідчий поліції Дмитро Бут відмовився відкривати справу.

    Нагадаємо, Державне бюро розслідувань в третій раз викликає Порошенка на допит на 3 вересня.

     Читайте також: Портнов проти Порошенка. Що відомо про слідчого, якому доручили посадити експрезидента
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    Національна поліція України Петро Порошенко Віктор Янукович адвокат розслідування Державне бюро розслідувань президент Андрій Портнов
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