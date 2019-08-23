Нацполіція не буде відкривати кримінальну справу проти Портнова
Адвокат Порошенка Ігор Головань звинуватив Портнова в розголошенні даних досудового розслідування
Нацполіція відмовилася порушувати справу проти ексзаступника голови Адміністрації Януковича Андрія Портнова, який ініціював ряд проваджень проти п’ятого президента Петра Порошенка.
Про це 23 серпня повідомляє «Страна» з посиланням на джерело в оточенні Порошенка.
Заяву подавав адвокат Порошенка Ігор Головань, який звинуватив Портнова в розголошенні даних досудового розслідування.
Заяву на Портнова Головань направив 8 серпня в Держбюро розслідувань, яке і веде слідство щодо Порошенка. Так як відомство займається тільки представниками влади, заяву Голованя передали в Нацполіцію.
Адвокату Порошенка на тій підставі, що його скарга не є повідомленням про злочин, «оскільки не містить достатніх даних про вчинення кримінального правопорушення». У поліції кажуть, що в заяві Голованя немає навіть номера кримінального провадження, дані якого нібито розголосив Портнов. На підставі цього слідчий поліції Дмитро Бут відмовився відкривати справу.
Нагадаємо, Державне бюро розслідувань в третій раз викликає Порошенка на допит на 3 вересня.