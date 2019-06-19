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    Політика

    Данилюк призначений керівником Національного центру кібербезпеки

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    Олександр Данилюк - Данилюк призначений керівником Національного центру кібербезпеки
    Олександр Данилюк

    Указ №415/2019 про призначення Данилюка від 19 червня опублікований на сайті глави держави

    Президент України Володимир Зеленський призначив секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Данилюка керівником Національного координаційного центру кібербезпеки.

    Відповідний указ №415/2019 від 19 червня опублікований на сайті глави держави.

    «На зміну статті 2 указу президента України від 7 червня 2016 року №242 «Про Національний координаційний центр кібербезпеки» призначити Данилюка Олександра Олександровича - Секретаря Ради національної безпеки і оборони України - керівником Національного координаційного центру кібербезпеки», - говориться в Указі.

    Указ набирає чинності з дня його опублікування.

    Нагадаємо, 28 травня Володимир Зеленський призначив Олександра Данилюка секретарем Ради національної безпеки і оборони України.

    Як повідомлялось, секретар РНБО Олександр Данилюк обговорив із виконувачем обов'язки глави Служби безпеки України Іваном Бакановим боротьбу з контрабандою та протидію терактам на об'єктах критичної інфраструктури на південному сході країни.

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