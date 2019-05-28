Зеленський призначив секретаря РНБО



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Данилюк вважає, що РНБО – це орган, який має вирішувати стратегічні питання у сфері безпеки, оборони, економіки та енергетики

За словами Данилюка, Адміністрація президента та Рада національної безпеки і оборони мають бути центром стабільності держави

Президент Володимир Зеленський призначив секретарем Раби безпеки і оборони України Олександра Данилюка. Про це йдеться на сайті президента.

«Призначити Данилюка Олександра Олександровича Секретарем Ради національної безпеки і оборони України», йдеться в указі президента за номером №327/2019.

Нагадаємо, 22 травня екс-міністр фінансів розповів, як має працювати РНБО. За словами Данилюка, Адміністрація президента та Рада національної безпеки і оборони мають бути центром стабільності держави.

«Я сподіваюся, що у результаті ми отримаємо сильний орган (РНБО – ред.), який буде вирішувати важливі питання, що зараз стоять перед країною. А таких досить багато. У нас зараз досить багато викликів, на які треба знаходити рішення. Особливо зараз, під час передвиборчих перегонів, дуже важливо, щоб у держави був центр стабільності. Я бачу, що Адміністрація і РНБО мають бути таким центром стабільності», – сказав Данилюк.

Крім того, на його думку, РНБО – це орган, який має вирішувати стратегічні питання у сфері безпеки, оборони, економіки та енергетики.

Раніше повідомлялося, що кандидатуру екс-міністра фінансів Олександра Данилюка розглядають на посаду секретаря РНБО.

А 22 травня його заступник Руслан Рябошапка сказав журналістам, що Указ президента про призначення Данилюка секретарем РНБО вже підписаний і буде оприлюднений найближчим часом.