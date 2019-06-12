Данилюк обговорив із Бакановим боротьбу з контрабандою та спробами дестабілізації на Донбасі



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Секретар РНБО Олександр Данилюк Фото: Дзеркало тижня

Під час зустрічі визначено спільні кроки у цих напрямках

Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександр Данилюк обговорив із виконувачем обов'язки глави Служби безпеки України Іваном Бакановим боротьбу з контрабандою та протидію терактам на об'єктах критичної інфраструктури на південному сході країни. Про це повідомляється на сторінці оперативного штабу РНБО України у Facebook.

«Під час наради йшлося про необхідність посилення боротьби з контрабандою та активізації протидії СБУ спробам дестабілізувати ситуацію на сході і півдні України, зокрема в частині попередження терористичних актів на об'єктах критичної інфраструктури», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час зустрічі визначено спільні кроки в цьому напрямку.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 28 травня призначив Олександра Данилюка на посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони.

Нагадаємо, Данилюк заявив, що до кінця літа планує розробити нову програму співпраці з МВФ, яка дасть поштовх для розвитку України.

Нагадаємо, 22 травня першим заступником голови Служби безпеки України був призначений Іван Баканов – друг дитинства Володимира Зеленського.

ЗМІ повідомили, що Баканов має звання лейтенанта.

Під час зустрічі з тимчасовим виконувачем обов’язків голови Служби безпеки Іваном Бакановим Зеленський наголосив на важливості боротьби з контрабандою. Він вимагає від СБУ впродовж двох тижнів продемонструвати перші результати роботи.