Данилюк про своїх конкурентів за прем’єрську посаду: багато хто хоче, питання – хто може



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Олександр Данилюк ще не відмовився від наміру очолити уряд після парламентських виборів

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк зацікавлений у посаді прем'єр-міністра.

Про це він заявив інтерв'ю ТСН.

«Не буду брехати, що мене це не цікавить», – сказав Данилюк, відповідаючи на питання чи цікавить його у перспективі посада голови уряду.

На зауваження, що керівник партії «Слуга народу» Дмитро Разумков теж хоче стати прем’єром, Данилюк відповів: «У нас (в команді Зеленського – Ред.) багато хто хоче. Питання ж не в цьому, хто хоче».

Також секретар РНБО розповів про конфлікт з прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом.

«Я сприймав його бажання стати незалежним прем’єр-міністром, але я не сприймав, що через це він йшов на певні поступки. Наприклад, з Державною фіскальною службою, з президентом. У нас був конфлікт навколо звільнення Насірова. Вимушений був публічно виштовхувати його, відкривати справи. І врешті-решт його виштовхнув», - розповів Данилюк.

«Це був шок для усієї системи, щоб так міністр фінансів себе поводив», - додав він.

Нагадаємо, взимку під час президентської кампанії Олександр Данилюк приєднався до команди Володимира Зеленського.

22 травня 2019 президент Зеленський призначив Данилюка секретарем РНБО.