Данилюк: обстріл бойовиками санітарного автомобіля обговорять в Мінську



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Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк

Секретар РНБО зазначив, що подібні прояви агресії загрожують звести нанівець всі зусилля з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі

Обстріл бойовиками санітарного автомобіля поблизу Водяного в районі операції Об’єднаних сил розглянуть на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк.

«Стріляти у медиків, коли вони займаються евакуацією поранених - все одно що нападати зі спини на людину. Це неприпустимо як з етичної точки зору, так і з огляду на норми міжнародного права», - написав Данилюк.

Секретар РНБО зазначив, що подібні прояви агресії загрожують звести нанівець всі зусилля з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

«Ситуція обовязково буде розглянута у рамках засідання Тристоронньої контактної групи»,- повідомив Данилюк.

Раніше повідомлялося, що у понеділок, 1 липня, близько 10:50, під час виконання військовими медиками ООС завдань з евакуації пораненого російськими окупантами було цинічно і підступно обстріляно санітарний автомобіль.

В результаті прямого попадання протитанкової керованої ракети бойовиків один військовослужбовець загинув на місці, ще двоє військовослужбовців ООС отримали поранення.

Пізніше стало відомо, що поранений військовий медик померла.

У 36-й окремій бригаді морської піхоти повідомили, що внаслідок обстрілу бойовиками санітарного автомобіля ЗСУ під Водяним на Донбасі загинули старший матрос Сергій Майборода та сержант Ірина Шевченко.

Командування та особовий склад Об'єднаних сил, товариші по службі висловили щирі співчуття рідним та близьким загиблих героїв.

Президент Володимир Зеленський після обстрілу бойовиками медиків ЗСУ звернувся до країн-партнерів України.

У мережі оприлюднено фото обстріляного «Хаммера».