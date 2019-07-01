Укроборонпром буде збережений, але реформований, - Данилюк



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«Ми маємо забезпечити нормальне корпоративне управління, для цього має бути сильна наглядова рада і професійний менеджмент», - зазначив секретар РНБО

Держконцерн «Укроборонпром» має бути збережений, однак потрібно забезпечити його нормальне корпоративне управління. Про це в інтерв'ю «Лівому берегу» заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк.

«Щодо Укроборонпрому багато ідей. Ми маємо забезпечити нормальне корпоративне управління, для цього має бути сильна наглядова рада і професійний менеджмент... Ще важливий момент - реформа має проходити із залученням громадських працівників, обов'язково. Тому що стільки негативу накопичилося в цій сфері, що ніхто не буде вірити, що можливі реальні перетворення», - заявив Данилюк.

Він пообіцяв залучати як українських фахівців, так і західних консультантів.

«І такі експерти вже є - ми фіналізуємо переговори з американцями. Вони хочуть нам допомогти, тому що потужні армія і ВПК - це питання виживання України», - зазначив голова РНБО.

Як повідомив новопризначений глава наглядової ради «Укроборонпрому» Айварас Абромавичус, фінансовий аудит діяльності «Укроборонпрому» за 2018 рік завершиться не раніше кінця цього року.

Нагадаємо, 25 лютого в ефірі програми «Наші гроші» вийшло журналістське розслідування про корупцію в державному концерні «Укроборонпром», де фігурують Олег Гладковський та його син Ігор.

На початку березня РНБО вирішила провести огляд оборонно-промислового комплексу. А Кабінету міністрів доручено в місячний строк організувати із залученням міжнародних експертів аудит «Укроборонпрому» і підприємств – учасників цього концерну та за його результатами інформувати громадськість.

Через декілька тижнів уряд затвердив план перевірки «Укроборонпрому». У квітні профільні відомства мали провести огляд підприємств держконцерну, після чого повинен був розпочатися його масштабний аудит із залученням міжнародних експертів.

15 травня Володимир Гройсман заявив, що аудит «Укроборонпрому» повинен початись через 10 днів. Але на початку червня Кабінет міністрів скасував власне розпорядження про виділення з резервного фонду держбюджету 32 млн грн на аудит «Укроборонпрому». Прессекретар прем’єра Василь Рябчук пояснив, що рішення скасовано через формальності, мають прийняти на найближчому засіданні уряду.