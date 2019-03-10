Дитячі фото та невідомі факти: Тимошенко запустила свій «кандидатський» сайт



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Інтернет-сторінка лідера «Батьківщини» називається «Вірю в Україну. Тимошенко 2019».

Особистий сайт кандидата на пост президента України Юлії Тимошенко детально розповідає про перебіг її кампанії

Кандидат у президенти України та лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко запустила персональну інтернет-сторінку «Вірю в Україну. Тимошенко 2019».

Особистий сайт Тимошенко детально розповідає про перебіг її кампанії, репортажі про зустрічі із виборцями, звіти про поїздки регіонами в межах всеукраїнського туру, рекламні та агітаційні матеріали, а також повідомлення про підтримку лідера «Батьківщини» громадськими організаціями та професійними спілками.

На сайті також представлено письмові зобов’язання золови партії - перелік кроків, які лідер «Батьківщини» втілить в життя у разі перемоги на виборах.

У прес-службі партії пояснили, що персональний сайт має на меті не просто ознайомити користувачів мережі інтернет з планами Тимошенко, на ньому можна дізнатися досі невідомі багатьом подробиці професійного шляху політика та цікаві деталі її особистого життя.

До слова, напередодні Тимошенко пояснила, на чому грунтується її обіцянка знизити ціну на газ.