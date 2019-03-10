Тимошенко пояснила, на чому грунтується її обіцянка знизити ціну на газ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кандидат у президенти України Юлія Тимошенко Фото: прес-служба «Батьківщини»

Тимошенко наголосила, що потреби людей мають покриватися газом українського видобутку, а його вартість повинна становити 3,50 грн

Рішення про зменшення ціни на газ для населення щонайменше вдвічі буде одним із перших, яке ухвалить нова влада у разі перемоги на виборах Юлії тимошенко. Як наслідок, у «Батьківщині» обіцяють , що тарифи на тепло і на гарячу воду знизяться.

Про це Юлія Тимошенко сказала в ефірі телеканалу «Україна».

«Переглянути ціну на газ допоможе рішення Окружного адміністративного суду Києва, який визнав підвищення урядом у 2016 році вартості газу необґрунтованим та незаконним», - цитує Тимошенко прес-служба «Батьківщини».

Вона вкотре наголосила, потреби людей мають покриватися газом українського видобутку, а його вартість повинна становити 3, 50 грн, а не 8,55 грн, як зараз. Влада просто «незаконно оббирає людей», обурилась кандидат у президенти України.

«Ми взяли бухгалтерські документи державної компанії, яка видобуває природній газ український. Ми подивились, що якщо взяти видобуток газу вартість, транспортування до оселі людей, якщо взяти податки, що треба сплатити за видобуток газу і 30% прибутку, щоб галузь розвивалась, щоб можна було видобувати більше природного газу, ціна на газ становить 3, 50 грн», – пояснила Тимошенко.

Лідер «Батьківщини» заявила, що рішення про зниження ціни на газ буде ухвалено в перші дні після перемоги її команди на виборах.

Нагадаємо, колегія суддів Окружного адміністративного суду м. Києва задовільнила позов Юлії Тимошенко проти уряду щодо незаконного підвищення ціни на газ для населення та теплокомуненерго, яке відбулося у травні 2016 року.

Суд визнав незаконною постанову Кабінету Міністрів № 315 від 2016 року про встановлення єдиної ціни на газ на рівні 6879 грн за тисячу кубометрів.