Діяльність «Центру протидії корупції» хочуть припинити через суд



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Голова правління «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін

Позивач вважає, що «Центр протидії корупції» займається пропагандою націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) просять зобов’язати Міністерство юстиції звернутись до суду щодо припинення діяльності громадської організації «Центр протидії корупції».

Про позов повідомляє пресслужба суду.

Позивач, ім’я якого у суді не називають, просить визнати протиправною бездіяльність Міністерства юстиції, бо воно не звертається до суду з позовом про припинення діяльності ЦПК.

Позивач заявляє, що відомство не ухвалює рішень щодо нібито не відповідності діяльності «Центру протидії корупції» вимогам закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»

«Позивач вважає, що інформація, яка оприлюднена у ЗМІ свідчить про те, що «Центр протидії корупції», аналізуючи діяльність дивізії військ СС «Галичина», займається пропагандою націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму, чим порушує чинне законодавство», — інформують у суді.

Водночас позивач просить ОАСК зобов’язати Мін’юст звернутись з позовом до суду про припинення діяльності ЦПК. Зараз суд вирішує питання про відкриття провадження у цій справі.

У «Центрі протидії корупції» відповіли у Facebook, що ще не отримували позов від суду, тому напевно не знають, чи йдеться саме про їхню організацію.

«Навіть якщо такий позов адресований саме нам, шановні судді ОАСК, ми все одно не зупинимось і надалі вимагатимемо ліквідації цієї ракової пухлини української судової системи (йдеться про ліквідацію ОАСКу — ред.), — зазначили в організації.

Там уточнили, що «уважно слухали так звані плівки НАБУ щодо суддів ОАСК» і пам’ятають, що у цьому суді «вміють нашвидкуруч придумувати від ручних організацій та адвокатів позови на свою користь».

«Тим паче, що ця інформація з'явилася напередодні нашої акції біля Офісу президента щодо ліквідації ОАСКу», — додали у ЦПК.

«Центр протидії корупції» — українська громадська організація, створена у 2012 році українським громадським діячем, головою правління організації Віталієм Шабуніним та виконавчою директоркою Центру Дар'єю Каленюк. Організація фінансується завдяки підтримці міжнародних донорів.