До Києва приїдуть фахівці НАТО з реформування військової освіти



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Сергій Салкуцан (зліва) та Маріуш Соліс

НАТО має намір долучитися до подальшого реформування військової освіти в Україні

У середу, 5 вересня, у штаб-квартирі Альянсу відбулася робоча зустріч заступника начальника Національного університету оборони України імені Івана Черняховського з навчальної роботи генерал-майора Сергія Салкуцана із директором програми НАТО «Удосконалення військової освіти» (DEEP) Маріушем Солісом. Про це повідомляє Місія України при НАТО.

Під час зустрічі сторони обговорили напрями подальшої співпраці НУОУ ім. Івана Черняховського з Альянсом в рамках програми DEEP, зокрема в контексті організації навчального процесу відповідно до стандартів НАТО та завдань оборонної реформи України.

За підсумками зустрічі було досягнуто домовленості про проведення у Києві наприкінці жовтня поточного року засідання робочої групи з обговорення напрямів подальшого реформування фахової військової освіти із залученням міжнародних експертів.

Національний університет оборони України приєднався до DEEP у 2013 році з метою реформування системи військової освіти в Україні відповідно до кращих світових стандартів.

В межах Програми «Удосконалення військової освіти» НУОУ безпосередньо співпрацює з Національною академією оборони Польщі. Основний акцент у спільній роботі зроблено на удосконаленні навчальних програм та обміні досвідом викладання навчальних дисциплін.

Загалом, співпраця Міністерства оборони України в рамках DEEP зосереджена на розвитку системи дистанційної освіти; інноваційних методиках освіти та викладання; мовній підготовці; лідерстві; теорії управління (у тому числі і для сержантського складу); психологічних, правових та практичних аспектах ведення бойових дій; впровадженні стандартів НАТО стосовно системи управління та забезпечення сухопутних військ, повітряних сил та військово-морських сил; короткотермінових курсах для керівництва ВВНЗ, зазначається у повідомленні.

У 2018 році в рамках програми «Удосконалення військової освіти» заплановано проведення понад 100 заходів для 1339 осіб, з них 51 захід планується в Україні.

Нагадаємо, у ЄС поважають право України закріпити в Конституції незворотність європейського і євроатлантичного курсу держави, однак нагадують про необхідність продовження реформ, визначених в Угоді про асоціацію.