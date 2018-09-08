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    В ЄС відреагували на плани Києва закріпити в Конституції курс на ЄС і НАТО

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    Прапори ЄС та України - В ЄС відреагували на плани Києва закріпити в Конституції курс на ЄС і НАТО
    Прапори ЄС та України

    В Євросоюзі наголосили, що «це є суверенним правом кожної країни – вносити зміни до Конституції та визначати свої стратегічні цілі»

    «Це є суверенним правом кожної країни – вносити зміни до Конституції та визначати свої стратегічні цілі

    У ЄС поважають право України закріпити в Конституції незворотність європейського і євроатлантичного курсу держави, однак нагадують про необхідність продовження реформ, визначених в Угоді про асоціацію

    Про це в заявив речник ЄС.

    «Це є суверенним правом кожної країни – вносити зміни до Конституції та визначати свої стратегічні цілі», - заявив речник.

    При цьому в ЄС нагадали, що Угода про асоціацію Україна-ЄС визначає, що просування реформ та процес зближення України сприяє поступовій економічній інтеграції та поглибленню політичної асоціації держави з Євросоюзом, що також було підтверджено на двосторонньому саміті 9 липня.

    «Відтак ми повною мірою зосереджені на імплементації Угоди про асоціацію ЄС-Україна, включаючи поглиблену і всеохоплюючу ЗВТ, задля повного використання її можливостей на користь обох сторін», - заявили в ЄС.

    Раніше повідомлялося, що були оприлюдненні президентські поправки до Конституції щодо курсу України в НАТО і ЄС.

    Нагадаємо, 3 вересня Порошенко зареєстрував у Верховній Раді законопроектпро зміни до Конституції щодо прагнення України до інтеграції в НАТО та Євросоюз.

    Про наміри зареєструвати такий законопроект Петро Порошенко заявив у День Незалежності України.

    Раніше в НАТО підтримали прагнення України до вступу в Альянс. За результатами саміту НАТО члени Альянсу підтримали Україну та закликали Росію вивести війська з Донбасу.

    10 березня НАТО визнало за Україною статус країни-аспіранта. Це означає, що Північноатлантичний альянс визнав прагнення України набути повноцінного членства в організації.

    Порошенко також заявляв, що Україна планує вступити до НАТО у найближчі 10 років.

    Також Порошенко заявив, що Україна залишається в пріоритетах Північноатлантичного Альянсу і зовнішньої політики США. Таким чином президент прокоментував зустріч та спільну прес-конференцію американського президента Дональда Трампа та глави РФ Володимира Путіна.

    Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що «двері для України відкриті, але треба виконати низку вимог».

    Радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон вважає, що Україна демонструє прогрес на шляху до вступу в Північноатлантичний Альянс (НАТО).

    Напередодні стало відомо, що Порошенко планує у вересні звернутися до Верховної Ради з щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України.

    Джерело: Укрінформ

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