Додон: Україна може допомогти знайти компроміс у питанні Придністров’я
- Сьогодні, 07:41
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Президент Молдови Ігор Додон
Президент Молдови запевняє, що від позиції України «дуже багато залежатиме»
Президент Молдови Ігор Додон вважає, що Україна може допомогти його країні знайти компроміс у питанні Придністров’я.
Про це він заявив в інтерв’ю «Радіо Свобода».
«Київ – важливий партнер у форматі 5+2, який був дуже активним у цьому сенсі. Зрозуміло, від позиції України дуже багато залежатиме», – сказав Додон, але не став конкретизувати, в чому саме може полягати допомога Києва.
Він також визнав, що за час президентства ще не мав контактів зі своїм українським колегою, а на запитання про те, коли може відбутися зустріч із Порошенком, відповів «усьому свій час».
Раніше повідомлялося, що Молдова хоче пред’явити Росії рахунок за її війська у Придністров’ї.