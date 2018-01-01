Молдова хоче пред’явити Росії рахунок за її війська у Придністров’ї

В Придністров’ї незаконно перебувають близько 2 тисяч російських військовослужбовців

Влада Молдови має намір найняти міжнародну юридичну фірму для оцінки збитків від військової присутності Росії в Придністров’ї протягом 25 років. Про це повідомив спікер молдавського парламенту Андріан Канду в інтерв’ю латвійському виданню Latvijas Avize. За його словами, рахунок, який можуть пред’явити Москві,



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Андріан Канду

В Придністров’ї незаконно перебувають близько 2 тисяч російських військовослужбовців

Влада Молдови має намір найняти міжнародну юридичну фірму для оцінки збитків від військової присутності Росії в Придністров’ї протягом 25 років.

Про це повідомив спікер молдавського парламенту Андріан Канду в інтерв’ю латвійському виданню Latvijas Avize.

За його словами, рахунок, який можуть пред’явити Москві, вимірюватиметься мільярдами доларів.

Канду нагадав, що в Придністров’ї незаконно перебувають близько 2 тисяч російських військовослужбовців, яких у Кишиневі вважають «окупаційними силами».

«Російські військові підрозділи являють собою загрозу безпеці, оскільки це незаконна військова присутність, така сама, як перебування російської армії в Абхазії, Південній Осетії та східній Україні», – сказав спікер молдавського парламенту.

Росія, за його словами, порушує міжнародне право. Молдавська влада намагається порушувати це питання на міжнародному рівні й сподівається, що його обговорять на майданчику ООН.

Також Канду поскаржився на російське інформаційне втручання у події у Молдові. В країні, за його словами, активізувалася діяльність проросійських неурядових організацій та «розвідувальна діяльність».

«Тенденції вказують на те, що в майбутньому втручання в політичні процеси держави стане ще більш інтенсивним. Щоб стримати вплив Росії, ми хочемо законодавчо зобов’язати неурядові організації, які отримують фінансування з-за кордону, бути більш прозорими. Крім того, на майбутніх парламентських виборах люди зможуть обирати депутатів за одномандатними округами, що також зменшить вплив проросійських сил», – зазначив Канду.

На початку травня 2017 року Конституційний суд Молдови визнав, що перебування російських збройних сил на території Придністров’я суперечить нейтралітету держави.

У липні парламент Молдови ухвалив заяву з вимогою вивести російські війська з території країни.

У серпні представник Молдови при ООН Віктор Морару заявив, що країна проситиме розглянути в ООН питання про виведення російських військових із Придністров’я.

7 грудня на засіданні Ради міністрів ОБСЄ міністр закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Андрій Галбур закликав російські війська залишити територію країни.