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    Політика

    Дружина глави зовнішньої розвідки не працює в «Кварталі 95» - Адміністрація президента

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    Дружина глави зовнішньої розвідки не працює в «Кварталі 95» - Адміністрація президента

    Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що дружина Владислава Бухарева працює сценаристом в «95 кварталі»

    Дружина нового глави Служби зовнішньої розвідки Владислава Бухарева не працює в «Студії Квартал 95».

    Про це повідомила екс-спікер «Кварталу», прес-секретар заступника глави Адміністрації президента Ольга Руденко у коментарі «Громадскому».

    «Ми з'ясували, що у «95 Кварталі» вона не працювала. А що стосується кумівства, я не можу коментувати, я не знаю», - зазначила вона.

    Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що дружина нового глави зовнішньої розвідки Владислава Бухарева працює сценаристом в «95 кварталі». Таку інформацію розповсюдила журналістка і одна із засновниць Telegram-каналу The Newsroom Тетяна Ніколаєнко на своїй сторінці у Facebook.

    Нагадаємо, 11 червня президент Володимир Зеленський призначив Владислава Бухарєва головою Служби зовнішньої розвідки.

    Також повідомлялося, що Зеленський вніс подання на звільнення Луценка. Привід для звільнення Луценка – відсутність у чинного генпрокурора юридичної освіти.

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