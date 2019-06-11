Зеленський вносить подання на звільнення Луценка: у генпрокурора таки повинна бути юридична освіта



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Юрія Луценка призначили Генпрокурором 12 травня 2016 року після того, як змінили закон

Норми закону про прокуратуру говорять про те, що прокурором Генпрокуратури може бути лише людина, яка має юридичну освіту, нагадав Руслан Рябошапка

Президент Володимир Зеленський вносить до Верховної Ради подання на надання згоди на звільнення генерального прокурора України Юрія Луценка.

Про це під час брифінгу заявив заступника глави Адміністрації президента Руслан Рябошапка.

«Те, про що давно говорив глава держави. Підписане подання на звільнення генерального прокурора України Юрія Віталійовича Луценка», - сказав він.

Привід для звільнення Луценка – відсутність у чинного генпрокурора юридичної освіти.

«Є юридична позиція, яка пов’язана з тим, що незважаючи на зміни до Закону про прокуратуру, що Генеральний прокурор не повинен мати юридичну освіту, інші норми закону говорять про те, що прокурором Генпрокуратури може бути лише людина, яка має юридичну освіту…», - пояснив Рябошапка.

Нагадаємо, Луценко був призначений генпрокурором України 12 травня 2016 року.