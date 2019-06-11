Зеленський призначив керівником Служби зовнішньої розвідки соратника Тимошенко
Головою Служби зовнішньої розвідки призначено Бухарєва Владислава
Із жовтня 2014 року Бухарєв був обраний нардепом від «Батьківщини»
Президент Володимир Зеленський призначив Владислава Бухарєва головою Служби зовнішньої розвідки.
Про це поінформував заступник глави Адміністрації президента Руслан Рябошапка під час брифінгу.
«Було підписано указ про призначення голови Служби зовнішньої розвідки. Ним призначено Бухарєва Владислава», - зазначив заступник глави АП.