Зеленський призначив керівником Служби зовнішньої розвідки соратника Тимошенко



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Головою Служби зовнішньої розвідки призначено Бухарєва Владислава

Із жовтня 2014 року Бухарєв був обраний нардепом від «Батьківщини»

Президент Володимир Зеленський призначив Владислава Бухарєва головою Служби зовнішньої розвідки.

Про це поінформував заступник глави Адміністрації президента Руслан Рябошапка під час брифінгу.

«Було підписано указ про призначення голови Служби зовнішньої розвідки. Ним призначено Бухарєва Владислава», - зазначив заступник глави АП.

Бухарєв Владислав Вікторович народився 14 березня 1969 року в місті Лебедин Сумської області. Народний депутат України VIII скликання ( фракція «Батьківщина»), колишній перший заступник Голови Служби безпеки України — начальник Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України. Спеціальне звання — генерал-лейтенант податкової міліції. Військове звання — генерал-лейтенант.