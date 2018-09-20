Два заступники глави Міненерго Насалика йдуть у відставку - ЗМІ



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Міністр енергетики України Ігор Насалик

В обох випадках рішення про звільнення схвалено міністром, запевняє ЗМІ

Міністерство енергетики та вугільної промисловості залишають заступники міністра Анатолій Корзун та Наталія Бойко.

Про це повідомляє «Економічна правда» з посиланням на співрозмовника в уряді.

За його словами, відповідні кадрові рішення були прийняті в один день - 18 вересня, але мають різну природу.

Так, подання на звільнення з посади заступника міністра Корзуна начебто було передано в Кабмін планово - за особистим рішенням Ігоря Насалика.

Процедура звільнення Бойко була запущена імпровізовано - після розмови з міністром на підвищених тонах вона сама написала заяву, пише ЗМІ.

«В обох випадках рішення про звільнення схвалено міністром через незадоволення роботою своїх підлеглих і неузгодженість їх дій з Насаликом», - зазначає видання.

У Міненерго Наталя Бойко контролювала євроінтеграційний напрям. Кандидатура на її заміну поки що не визначена.

Анатолій Корзун курирував у міністерстві вугільну галузь. За даними ЗМІ, на його місце може бути призначений Володимир Коломієць, який зараз очолює державне шахтоуправління «Південнодонбаське №1».

До слова, голова української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи, віце-президент ПАРЄ Володимир Ар’єв заявив, що піде у відставку з посади у разі повернення Росії до організації.