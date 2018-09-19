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    Політика

    Ар’єв заявив, що піде з ПАРЄ у разі повернення Росії до Асамблеї

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    Віце-президент ПАРЄ&nbsp;Володимир&nbsp;Ар&rsquo;єв&nbsp; - Ар’єв заявив, що піде з ПАРЄ у разі повернення Росії до Асамблеї
    Віце-президент ПАРЄ Володимир Ар’єв 

    «Ми у випадку найгіршого варіанту готові до повного перегляду відносин з ПАРЄ», - заявив Ар’єв

    Голова української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи, віце-президент ПАРЄ Володимир Ар’єв заявив, що піде у відставку з посади у разі повернення Росії до організації.

    Про це Ар’єв заявив в ефірі «Громадського».

    «Зараз уже на осінній сесії будемо зустрічатись з колегами, багато це побачили це наочно і не задоволені, що все що відбувалось, звелось до виконання шантажу Росії», - сказав Ар’єв.

    «Вони (Росія, - ред.) поставили і кілька разів артикулювали одну вимогу... вони вимагають забрати усі можливості застосування санкцій. Але в принциповому моменті ми на поступки не підемо», - наголосив він.

    За його словами, уже схвалено проект заяви Верховної Ради щодо ситуації в ПАРЄ, мета заяви - звернення до ПАРЄ не допустити повернення Росії.

    «Ми у випадку найгіршого варіанту готові до повного перегляду відносин з ПАРЄ... Якщо Росія повертається без виконання жодних резолюцій, я не знаю як делегація ухвалить рішення, але я піду»,- резюмував Ар’єв.

    До слова, Польща у ПАРЄ вимагатиме від Росії повернути уламки літака Качинського.

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