Ар’єв заявив, що піде з ПАРЄ у разі повернення Росії до Асамблеї



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Віце-президент ПАРЄ Володимир Ар’єв

«Ми у випадку найгіршого варіанту готові до повного перегляду відносин з ПАРЄ», - заявив Ар’єв

Голова української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи, віце-президент ПАРЄ Володимир Ар’єв заявив, що піде у відставку з посади у разі повернення Росії до організації.

Про це Ар’єв заявив в ефірі «Громадського».

«Зараз уже на осінній сесії будемо зустрічатись з колегами, багато це побачили це наочно і не задоволені, що все що відбувалось, звелось до виконання шантажу Росії», - сказав Ар’єв.

«Вони (Росія, - ред.) поставили і кілька разів артикулювали одну вимогу... вони вимагають забрати усі можливості застосування санкцій. Але в принциповому моменті ми на поступки не підемо», - наголосив він.

За його словами, уже схвалено проект заяви Верховної Ради щодо ситуації в ПАРЄ, мета заяви - звернення до ПАРЄ не допустити повернення Росії.

«Ми у випадку найгіршого варіанту готові до повного перегляду відносин з ПАРЄ... Якщо Росія повертається без виконання жодних резолюцій, я не знаю як делегація ухвалить рішення, але я піду»,- резюмував Ар’єв.

До слова, Польща у ПАРЄ вимагатиме від Росії повернути уламки літака Качинського.