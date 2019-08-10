Джемілєв прокоментував заяву Ердогана щодо невизнання анексії Криму



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Лідер кримських татар Мустафа Джемілєв та призидент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

Питання анексії Криму було одним з головних на порядку денному візиту президента України до Туреччини

Заява президента Реджепа Таїпа Ердогана про те, що Туреччина ніколи не визнає анексію Криму, дуже важлива для кримських татар.

Про це сказав «Анадолу» лідер кримських татар Мустафа Джемілєв, який супроводжував президента України Володимира Зеленського в ході його візиту до Туреччини.

Він зазначив, що питання анексії Криму було одним з головних на порядку денному візиту президента України до Туреччини.

«Президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина ніколи не визнає анексію Криму, що Крим є українською територією, і Туреччина завжди поруч з кримськими татарами. Ця заява дуже важлива для нас», - сказав Джемілєв.

За його словами, після анексії Криму в Україні змінився підхід до кримських татар.

«Наше протистояння, відмова від визнання анексії і прихильність до України сильно подіяли на уряд і все українське суспільство в цілому. В Україні зросла повага до кримських татар», - сказав Джемілєв.

Як відомо, національний лідер кримських татар, народний депутат України Мустафа Джемілєв взяв участь у візиті президента України Володимира Зеленського 7-8 серпня в Турецьку Республіку.

В ході спільної прес-конференції Ердоган наголосив, що Туреччина завжди підтримувала незалежність, територіальну цілісність і суверенітет України. Туреччина не визнавала і ніколи не визнає незаконну анексію Криму, сказав він.