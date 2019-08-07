Ердоган: Туреччина не визнавала і ніколи не визнає незаконну анексію Криму



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Володимир Зеленський та Реджеп Таїп Ердоган на спільній пресконференції у Туреччині Фото: Офіс президента України

Зустріч президентів затягнулася більше, ніж на годину

Туреччина не визнавала і ніколи не визнає незаконної анексії Криму, стійко стоїть на своїх позиціях щодо суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на спільній пресконференції після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

«Туреччина завжди підтримувала незалежність, територіальну цілісність та суверенітет України. Туреччина не визнавала і ніколи не визнає незаконну анексію Криму», - сказав Ердоган.

Він привітав Володимира Зеленського з впевненою перемогою на виборах Президента України «в критичний для країни момент» та побажав йому успіху на шляху служіння українському народу.

«Вірю, що каденція нового президента надасть додатковий імпульс до процесу реформування на державному рівні», - наголосив Ердоган.

Турецький президент сказав, що на зустрічі тет-а-тет та у складі делегацій було обговорено всі актуальні питання двосторонніх відносин.

Слід відзначити, що зустріч президентів затягнулася більше, ніж на годину.

Нагадаємо, сьогодні під час зустрічі з кримськотатарською діаспорою Зеленський заявив, що обговорить з Ердоганом ситуацію в Криму.

Також Зеленський пообіцяв, що найближчим часом на законодавчому рівні буде затверджено положення, яке спростить отримання дозволу для відвідування Криму.

7 серпня в Анкарі відбулася офіційна церемонія зустрічі Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана.

Після цього Зеленський та Ердоган хвилиною мовчання вшанували чотирьох загиблих на Донбасі українських військовослужбовців.

Увечері Зеленський відбуде в Стамбул, де на наступний день, 8 серпня, візьме участь у бізнес-форумі та зустрінеться із Вселенським патріархом Варфоломієм.

Джерело: Укрінформ