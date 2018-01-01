Екс-депутат Держдуми повідомив, коли Путін вирішив анексувати Крим

Рішення про анексію Криму Путін приймав особисто

Президент Росії Володимир Путін прийняв рішення анексувати Автономну республіку Крим у ніч на 23 лютого 2014 року. Про це заявив колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов під час допиту в Оболонському суді Києва в рамках розгляду справи про держзраду екс-президента Віктора Януковича. «Рішення про анексію Криму було прийнято в ніч з 22



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Рішення про анексію Криму Путін приймав особисто

Президент Росії Володимир Путін прийняв рішення анексувати Автономну республіку Крим у ніч на 23 лютого 2014 року. Про це заявив колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов під час допиту в Оболонському суді Києва в рамках розгляду справи про держзраду екс-президента Віктора Януковича.

«Рішення про анексію Криму було прийнято в ніч з 22 на 23 лютого, і було прийнято за ініціативою особисто президента РФ Путіна. Це те, що мені відомо, цю інформацію я вважаю достовірною саме тому, що вона була від учасника цієї наради (зі своїм найближчим оточенням, - Ред.). Те, що до цього могли бути найрізноманітніші ідеї з приводу найрізноманітніших дій на території Криму», - розказав колишній депутат.

За його словами подібні ідеї та плани були, хоча конкретних кроків по реалізації плану спочатку не було.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на засіданні по справі державної зради екс-президента України Віктора Януковича на стороні обвинувачення виступить колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов.

Як відомо, Росія окупувала Крим після незаконного референдуму у березні 2014 року.