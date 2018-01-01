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    Справа про держраду Януковича: в суді виступить екс-депутат Держдуми

    Пономарьов буде свідчити проти Януковича
    На засіданні по справі державної зради екс-президента України Віктора Януковича на стороні обвинувачення виступить колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook. «Завтра о 10 ранку в Оболонському суді буду давати свідчення у справі Януковича. Приходьте, буде цікаво», -
    • Сьогодні, 10:25
    • Розсилка

    Пономарьов буде свідчити проти Януковича

    На засіданні по справі державної зради екс-президента України Віктора Януковича на стороні обвинувачення виступить колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

    «Завтра о 10 ранку в Оболонському суді буду давати свідчення у справі Януковича. Приходьте, буде цікаво», - повідомив Пономарьов.

    Відзначимо, 20 березня 2014 року він був єдиним, хто проголосовува проти анесії Криму

    Трансляцію судового засідання можна дивитись тут:

    Нагадаємо, 7 лютого, Оболонський районний суд Києва продовжив розгляд по суті справи за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича у державній зраді.

    суд Facebook Ілля Пономарьов
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