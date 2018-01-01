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    Екс-депутат Сейму про «антибандерівський закон»: Я прошу вибачення перед українським народом

    На думку Станішевської, просити пробачення і пробачати — це єдина формула, яка може привести до взаємного розуміння
    Депутат польського Сейму чотирьох каденцій, екс-депутат Європарламенту Ґражина Станішевська, коментуючи «Главкому»  польський закон «Про Інститут національної пам’яті», сказала, що просить вибачення перед українським народом за непередбачувані дії, які відбуваються у Польщі. На думку Станішевської,
    • Сьогодні, 16:57
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    Ґражина Станішевська
    Ґражина Станішевська

    На думку Станішевської, просити пробачення і пробачати — це єдина формула, яка може привести до взаємного розуміння

    Депутат польського Сейму чотирьох каденцій, екс-депутат Європарламенту Ґражина Станішевська, коментуючи «Главкому»  польський закон «Про Інститут національної пам’яті», сказала, що просить вибачення перед українським народом за непередбачувані дії, які відбуваються у Польщі.

    На думку Станішевської, згадка в законі дій режимів фашистських і комуністичних країн на одному рівні з діями українських націоналістів — скандал і несправедливість.

    «За велику кількість злочинів і терористичних актів 40-х років минулого століття відповідає (принаймні в тій же мірі, що й українські націоналісти) і довоєнний польський уряд, який не тільки не забезпечив для п’яти мільйонів українських меншин гідне життя, але навіть переслідував їх», — говорить вона.

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    «Просити пробачення і пробачати — це єдина формула, яка може привести до взаємного розуміння і широкого співробітництва», — резюмувала Станішевська.

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