Екс-депутат Сейму про «антибандерівський закон»: Я прошу вибачення перед українським народом

На думку Станішевської, просити пробачення і пробачати — це єдина формула, яка може привести до взаємного розуміння

Депутат польського Сейму чотирьох каденцій, екс-депутат Європарламенту Ґражина Станішевська, коментуючи «Главкому» польський закон «Про Інститут національної пам’яті», сказала, що просить вибачення перед українським народом за непередбачувані дії, які відбуваються у Польщі. На думку Станішевської,



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Ґражина Станішевська

На думку Станішевської, просити пробачення і пробачати — це єдина формула, яка може привести до взаємного розуміння

Депутат польського Сейму чотирьох каденцій, екс-депутат Європарламенту Ґражина Станішевська, коментуючи «Главкому» польський закон «Про Інститут національної пам’яті», сказала, що просить вибачення перед українським народом за непередбачувані дії, які відбуваються у Польщі.

На думку Станішевської, згадка в законі дій режимів фашистських і комуністичних країн на одному рівні з діями українських націоналістів — скандал і несправедливість.

«За велику кількість злочинів і терористичних актів 40-х років минулого століття відповідає (принаймні в тій же мірі, що й українські націоналісти) і довоєнний польський уряд, який не тільки не забезпечив для п’яти мільйонів українських меншин гідне життя, але навіть переслідував їх», — говорить вона.

Польська депутатка вважає, що варто висвітлювати, досліджувати і описувати ці темні сторони нашої спільної історії, але не для помсти і покарання, а щоб це ніколи не повторилося.

«Просити пробачення і пробачати — це єдина формула, яка може привести до взаємного розуміння і широкого співробітництва», — резюмувала Станішевська.

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