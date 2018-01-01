Дуда підписав «антибандерівський» закон та направив його до Конституційного суду

Дуда мотивував рішення тим, що «необхідно захистити добре ім'я Польщі та поляків»

Президент Польщі Анджей Дуда заявляє, що підписує закон «Про Інститут національної пам’яті», який спричинив дипломатичну кризу між Польщею й Ізраїлем, а також Польщею й Україною. Під час виступу 6 лютого Дуда також заявив, що направляє документ до Конституційного суду. [READ_MORE] Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода,



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Президент Польщі Анджей Дуда

Дуда мотивував рішення тим, що «необхідно захистити добре ім'я Польщі та поляків»

Президент Польщі Анджей Дуда заявляє, що підписує закон «Про Інститут національної пам’яті», який спричинив дипломатичну кризу між Польщею й Ізраїлем, а також Польщею й Україною. Під час виступу 6 лютого Дуда також заявив, що направляє документ до Конституційного суду.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, у своїй заяві Дуда наголошував на тих змінах у законі, які розлютили Ізраїль, і зовсім не говорив про ті зміни, в яких ідеться про спірні питання з Україною.

«Оскільки необхідно захистити добре ім’я Польщі та поляків, я вирішив підписати поправку до закону про Інститут національної пам’яті. Одночасно я передам його в Конституційний суд, щоб перевірити його конституційність», – пояснив Анджей Дуда.

- Podjąłem decyzję, że podpiszę ustawę o IPN i w trybie następczym skieruję ją do Trybunału Konstytucyjnego - Prezydent @AndrzejDuda . pic.twitter.com/EbuBwu3Qfp — Kancelaria_Prezydenta (@prezydentpl) 6 лютого 2018 р.

Раніше Верховна Рада підтримала постанову про звернення до Польщі через «антибандерівський» закон.

Як відомо, 26 січня польський Сейм і Сенат Польщі ухвалили закон про Інститут національної пам'яті, яким, зокрема, встановлено заборону на пропаганду в країні ідеології українських націоналістів. Також законом вводиться кримінальна відповідальність за твердження про пособництво поляків нацистам у роки Другої світової війни.

У польському МЗС роз'яснили, що закон стосується тільки тих, хто публічно і всупереч фактам заперечує злочини, вчинені «колабораціоністами нацистського режиму».

Президент України Петро Порошенко вважає, що цей закон не відповідає проголошеним принципам стратегічного партнерства між двома країнами.