Ексочільник «Укрзалізниці» Камишін отримав нову посаду
Перед цим Камишін очолював «Укрзалізницю»
Верховна Рада сьогодні, 21 березня, проголосувала за призначити Олександра Камишіна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».
Рішення підтримали 312 народних обранців.
Нагадаємо, голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін, 27 лютого оголосив про свою відставку, а згодом став позаштатним радником президента Володимира Зеленського.
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