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Ексочільник «Укрзалізниці» Камишін отримав нову посаду

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ексочільник «Укрзалізниці» Камишін отримав нову посаду
фото з відкритих джерел

Перед цим Камишін очолював «Укрзалізницю»

Верховна Рада сьогодні, 21 березня, проголосувала за призначити Олександра Камишіна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Рішення підтримали 312 народних обранців.

Олександр Камишін був головою правління АТ «Укрзалізниця» з 1 квітня 2022 року (з 11 серпня 2021 року виконував обов’язки голови правління АТ «Укрзалізниця»). До того, як очолив «Укрзалізницю», – менеджер у Dragon Capital і SCM, засновник компаній Latifundist Media, Grano Group, AgTech Farm та Fortior Capital.

Нагадаємо, голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін, 27 лютого оголосив про свою відставку,  а згодом став позаштатним радником президента Володимира Зеленського.

 

Теги: Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості міністр Олександр Камишін

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