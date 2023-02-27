Голова «Укрзалізниці» Камишін йде у відставку

Камишін очолить офіс з євроінтеграції «Укрзалізниці» в Європі

Очільник «Укрзалізниці» Олександр Камишін подає у відставку. Про це Камишін повідомив у Telegram.

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«369-й день війни. Залізниця продовжує працювати за графіком. А я подаю у відставку. За спільним рішенням з віце-прем’єром Кубраковим очолю офіс з євроінтеграції Укрзалізниці в Європі», – йдеться в повідомленні.

Камишін подякував Зеленському на Кубракову за високу оцінку його роботи.

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«Залишаю позицію зі спокійним серцем. Компанія працює чітко і злагоджено. Залишається залізна команда. Тому впевнений, що в компанії і далі #все_буде_добре. Вдячний найкращій в країні залізнійкоманді, залізничникам – справжнім залізним людям, та всім, з ким пересікались по роботі. Напишу про це окремо ще», – зазначив він.

Олександр Камишін був головою правління АТ «Укрзалізниця» з 1 квітня 2022 року (з 11 серпня 2021 року виконував обов’язки голови правління АТ «Укрзалізниця»). До того, як очолив «Укрзалізницю», – менеджер у Dragon Capital і SCM, засновник компаній Latifundist Media, Grano Group, AgTech Farm та Fortior Capital.

Раніше Камишін розповів про героїв і зрадників «Укрзалізниці».