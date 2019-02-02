Епіфаній пояснив, чому під час богослужінь згадує патріарха РПЦ Кирила



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Митрополит Київський і всієї України Епіфаній

Згадуючи главу РПЦ в молитвах, він виконує канонічні приписи православної церкви, які містяться в Томосі

Глава Православної церкви України митрополит Епіфаній пояснив, чому під час богослужінь він згадує патріарха Російської православної церкви Кирила: згадуючи главу РПЦ в молитвах, він виконує канонічні приписи православної церкви, які містяться в томосі.

Про це митрополит Епіфаній заявив в ефірі «Радіо Свобода».

«Звичайно, що до отримання томосу навіть після обрання мене як предстоятеля я не поминав у диптиху патріарха Кирила. І ми не молимося за патріарха Кирила. Але ми виконуємо канонічні приписи православної церкви і приписи, які містяться в томосі, в цьому документі, який засвідчує, що ми є автокефальною православною церквою. Ми молимося за єдність православної церкви. Тобто ми поминаємо всіх предстоятелів помісних православних церков. Тому і в диптиху серед них є і предстоятель РПЦ, патріарх Кирило», – пояснив Епіфаній в ефірі «Суботнього інтерв’ю».

Українська церква прагне бути визнаною іншими помісними церквами, тому має дотримуватися канонічного порядку, наголосив він.

«Подобається чи не подобається, але ми повинні навіть чимось жертвувати задля того, щоб у майбутньому отримати краще», – сказав Епіфаній.

«Ми рівняємося на нашу Константинопольську матір-церкву: незважаючи на те, що патріарх Кирило розірвав євхаристійні стосунки зі Вселенським патріархом, патріарх Варфоломій поминає його в диптиху серед інших предстоятелів помісних православних церков. Тому як предстоятель уже визнаної УПЦ також виконую канонічні приписи, які проголошують те, що предстоятель повинен поминати всіх інших предстоятелів, засвідчуючи єдність загалом православ’я. Тому ми не молимося за патріарха Кирила, ми молимося за єдність православної церкви», – резюмував Епіфаній.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко у неділю, 3 лютого, візьме участь у літургії та чині інтронізації предстоятеля Православної церкви України Епіфанія, яка пройде у Софії Київській.

Раніше повідомлялося, що на інтронізацію предстоятеля Української православної церкви митрополита Київського і всієї України Епіфанія прибуде офіційний представник Вселенського патріарха - митрополит Еммануїл Гальський, а також від Вселенського патріарха - представники монастирів Святої гори Афон.

Як відомо, Предстоятелю ПЦУ Епіфанію 3 лютого виповнюється 40 років.