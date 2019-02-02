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    У Софії пройде інтронізація Епіфанія: Порошенко серед запрошених

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    <p>Урочистості за участі президента розпочнуться о 9 годині в Софії</p> - У Софії пройде інтронізація Епіфанія: Порошенко серед запрошених

    Урочистості за участі президента розпочнуться о 9 годині в Софії

    У Софії Київській 3 лютого відбудеться літургія

    Президент України Петро Порошенко у неділю, 3 лютого, візьме участь у літургії та чині інтронізації предстоятеля Православної церкви України Епіфанія.

    Про це повідомляє прес-служба глави української держави.

    Інтронізація Митрополита Київського і всієї України Епіфанія пройде у Софії Київській.

    Захід розпочнеться о 9 годині.

    Раніше повідомлялося, що на інтронізацію предстоятеля Української православної церкви митрополита Київського і всієї України Епіфанія прибуде офіційний представник Вселенського патріарха - митрополит Еммануїл Гальський, а також від Вселенського патріарха - представники монастирів Святої гори Афон. 

    Як відомо, Предстоятелю ПЦУ Епіфанію 3 лютого виповнюється 40 років.

    Нагадаємо, у Стамбулі 5 січня проходила церемонія підписання Томосу про автокефалію Української православної церкви. Томос було підписано у Соборі святого Георгія під час архієрейського служіння.

    6 січня у Соборі святого Георгія на Фанарі відбулася церемонія вручення Томосу про автокефалію Православної церкви України.

    7 січня у Софії Київській пройшла святкова Різдвяна божественна літургія, на якій вперше показали Томос про автокефалію

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