У Софії пройде інтронізація Епіфанія: Порошенко серед запрошених
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Урочистості за участі президента розпочнуться о 9 годині в Софії
У Софії Київській 3 лютого відбудеться літургія
Президент України Петро Порошенко у неділю, 3 лютого, візьме участь у літургії та чині інтронізації предстоятеля Православної церкви України Епіфанія.
Про це повідомляє прес-служба глави української держави.
Інтронізація Митрополита Київського і всієї України Епіфанія пройде у Софії Київській.
Захід розпочнеться о 9 годині.
Раніше повідомлялося, що на інтронізацію предстоятеля Української православної церкви митрополита Київського і всієї України Епіфанія прибуде офіційний представник Вселенського патріарха - митрополит Еммануїл Гальський, а також від Вселенського патріарха - представники монастирів Святої гори Афон.
Як відомо, Предстоятелю ПЦУ Епіфанію 3 лютого виповнюється 40 років.
Нагадаємо, у Стамбулі 5 січня проходила церемонія підписання Томосу про автокефалію Української православної церкви. Томос було підписано у Соборі святого Георгія під час архієрейського служіння.
6 січня у Соборі святого Георгія на Фанарі відбулася церемонія вручення Томосу про автокефалію Православної церкви України.
7 січня у Софії Київській пройшла святкова Різдвяна божественна літургія, на якій вперше показали Томос про автокефалію.