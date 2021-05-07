Facebook видалив ботів, які працювали на Деркача, Гройсмана та «Слугу Народу»

Загалом соцмережа виявила дві мережі скоординованої неавтентичної поведінки (CIB), існування яких порушує правила соцмережі

За квітень 2021 року Facebook виявив і видалив дві мережі ботів, що загалом налічували майже 600 акаунтів і 400 сторінок. Їхня діяльність пов’язана зі «Слугою Народу», «Довірою», а також підсанкційними Андрієм Деркачем і Петром Журавлем. Про це повідомляє пресслужба соцмережі.

Загалом соцмережа виявила дві мережі скоординованої неавтентичної поведінки (CIB), існування яких порушує правила соцмережі, зазначається у звіті Facebook.

Перша мережа налічувала 105 акаунтів і 24 сторінки Facebook, а також п’ять акаунтів Instagram. Розслідування Facebook виявило, що за ними стоять особи, пов’язані з партією «Слуга Народу». Загалом на просування сторінок витратили близько 210 тисяч доларів.

Мережа публікувала дописи українською та російською про політику, корупцію, сатиру про COVID-19, слова на підтримку «Слуги Народу» й чинної української влади, а також критикувала опозицію, передусім Віталія Кличка й Петра Порошенка.

Приклад допису, який поширювала мережа ботів в українському сегменті Facebook

Друга мережа налічувала 477 акаунтів і 363 сторінки Facebook, а також 29 акаунтів Instagram. До неї, як показало розслідування Facebook, причетні Андрій Деркач і Петро Журавель, а також його медіа Begemot — усі вони перебувають під санкціями міністерства фінансів США.

Крім того, частина акаунтів була пов’язана з людьми, які консультують колишнього прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана й голову депутатської групи «Довіра» Олега Кулініча. На просування мережі витратили майже пів мільярда доларів.

Facebook вважає, що ця мережа ботів здійснювала довготривалу інформаційну операцію, спрямовану на просування сприятливого для Деркача, Гройсмана й Кулініча контенту.

Facebook зазначає, що розслідувати другу мережу почав після звернення Федеральної служби безпеки. Вона діяла вкрай продумано: дописи на пов’язаних сторінках виходили регулярно. Але частина акаунтів мала однакові імена й фото.